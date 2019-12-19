Новогодний лизинг от компании «Европлан». Узнайте подробности

Мы желаем вам добра и благополучия, здоровья и веселья! Стремиться к большему и достигать своих целей, всегда видеть перспективы и новые возможности.
Кстати, если вы еще не пользуетесь лизингом…
Возможно, вы пока еще не используете такой инструмент, как лизинг. Если вы являетесь предпринимателем, юридическим лицом, но до сих пор приобретаете автомобили в свой автопарк или для личного использования на собственные средства, задумайтесь!
Лизинг — это простой, очень эффективный способ сократить расходы. Только подумайте: вы можете сэкономить на налогах до 40% (НДС и налог на прибыль). Кроме того, оформляя машину в лизинг, вы получаете значительную скидку от ее рыночной стоимости: лизинговая компания закупает машины и технику у производителей в больших объемах, получает за счет этого скидки и предлагает своим клиентам более низкие цены. Но и это еще не все секреты лизинга.
Специалисты компании «Европлан» с удовольствием все расскажут вам! Обращайтесь: Барнаул, проспект Ленина, д. 39, оф. 602. Ссылка на сайт https://europlan.ru/
А если вас интересует техника, грузовой транспорт и коммерческие автомобили, вам стоит поспешить
До наступления 2020 года остались считанные дни. Но именно в этот короткий период можно успеть приобрести технику по специальной программе субсидирования лизинга, которую предлагает «Европлан». Особенно актуальной эту программу делает то, что государственные программы субсидирования в 2019 году завершили свое действие.
Что такое собственная программа субсидирования компании «Европлан»? Это возможность, приобрести автотранспорт и технику со скидкой в размере 10% от стоимости.
В программе участвуют коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, спецтехника. А кроме того, самоходная техника, на которую никогда не распространялась государственная субсидия. Ограничений по производителям или маркам нет.
Условия участия в программе: аванс от 5 до 49%, срок лизинга от 35 до 60 месяцев. Программа действует во всех представительствах компании и, конечно же, в Барнаульском офисе.
Подробнее о программе можно прочитать на сайте компании.
А если вас интересуют легковые автомобили, то до 31 декабря 2019 г. оформляя лизинг в Европлане, вы получите сертификат на бесплатный шиномонтаж и комплект зимних шин, подходящих под радиус колёс лизингового автомобиля!
Подробности по ссылке: europlan.ru
Рост цен на автомобили в Новом году
С нового, 2020 года, вступают в силу изменения, описанные в Постановлении Правительства РФ
До наступления 2020 года действуют текущие цены на автомобили.
«Европлан» — многолетний лидер рынка лизинга по работе с малым и средним бизнесом. Мы реально поддерживаем наших предпринимателей и знаем о том, насколько важны для них льготы. Техника, приобретенная российским бизнесом в лизинг с использованием субсидии, работает в нашей стране, приносит доход и бизнесу, и государству. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении, продолжаем работать для вас и в наступающем, 2020 году!
Справка
Условия действительны