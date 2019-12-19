Новогодний лизинг от компании «Европлан». Узнайте подробности

Мы желаем вам добра и благополучия, здоровья и веселья! Стремиться к большему и достигать своих целей, всегда видеть перспективы и новые возможности.

Кстати , если вы еще не пользуетесь лизингом…

Возможно, вы пока еще не используете такой инструмент, как лизинг. Если вы являетесь предпринимателем, юридическим лицом, но до сих пор приобретаете автомобили в свой автопарк или для личного использования на собственные средства, задумайтесь!

Лизинг — это простой, очень эффективный способ сократить расходы. Только подумайте: вы можете сэкономить на налогах до 40% (НДС и налог на прибыль). Кроме того, оформляя машину в лизинг, вы получаете значительную скидку от ее рыночной стоимости: лизинговая компания закупает машины и технику у производителей в больших объемах, получает за счет этого скидки и предлагает своим клиентам более низкие цены. Но и это еще не все секреты лизинга.

Специалисты компании «Европлан» с удовольствием все расскажут вам! Обращайтесь: Барнаул, проспект Ленина, д. 39, оф. 602. Ссылка на сайт https://europlan.ru/

А если вас интересует техника , грузовой транспорт и коммерческие автомобили , вам стоит поспешить

До наступления 2020 года остались считанные дни. Но именно в этот короткий период можно успеть приобрести технику по специальной программе субсидирования лизинга, которую предлагает «Европлан». Особенно актуальной эту программу делает то, что государственные программы субсидирования в 2019 году завершили свое действие.

Что такое собственная программа субсидирования компании «Европлан»? Это возможность, приобрести автотранспорт и технику со скидкой в размере 10% от стоимости.

В программе участвуют коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, спецтехника. А кроме того, самоходная техника, на которую никогда не распространялась государственная субсидия. Ограничений по производителям или маркам нет.

Условия участия в программе: аванс от 5 до 49%, срок лизинга от 35 до 60 месяцев. Программа действует во всех представительствах компании и, конечно же, в Барнаульском офисе.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте компании.

А если вас интересуют легковые автомобили, то до 31 декабря 2019 г. оформляя лизинг в Европлане, вы получите сертификат на бесплатный шиномонтаж и комплект зимних шин, подходящих под радиус колёс лизингового автомобиля!

Подробности по ссылке: europlan.ru

Рост цен на автомобили в Новом году

С нового, 2020 года, вступают в силу изменения, описанные в Постановлении Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора». Это повлияет на стоимость автомобилей. Автопроизводители уже готовятся менять ценник. По мнению многих экспертов, прогнозируемый рост в зависимости от марки и модели может превысить 300 тыс. рублей.

До наступления 2020 года действуют текущие цены на автомобили.

«Европлан» — многолетний лидер рынка лизинга по работе с малым и средним бизнесом. Мы реально поддерживаем наших предпринимателей и знаем о том, насколько важны для них льготы. Техника, приобретенная российским бизнесом в лизинг с использованием субсидии, работает в нашей стране, приносит доход и бизнесу, и государству. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении, продолжаем работать для вас и в наступающем, 2020 году!

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