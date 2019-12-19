Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 декабря -10°C
39

Новогодний лизинг от компании «Европлан». Узнайте подробности

Компания «Европлан» — лидер рынка автолизинга в России поздравляет всех с наступающими праздниками!

Новогодний лизинг от компании «Европлан».
Новогодний лизинг от компании «Европлан».
Источник: АО «ЛК «Европлан»

Мы желаем вам добра и благополучия, здоровья и веселья! Стремиться к большему и достигать своих целей, всегда видеть перспективы и новые возможности.

Кстати, если вы еще не пользуетесь лизингом…

Возможно, вы пока еще не используете такой инструмент, как лизинг. Если вы являетесь предпринимателем, юридическим лицом, но до сих пор приобретаете автомобили в свой автопарк или для личного использования на собственные средства, задумайтесь!

Лизинг — это простой, очень эффективный способ сократить расходы. Только подумайте: вы можете сэкономить на налогах до 40% (НДС и налог на прибыль). Кроме того, оформляя машину в лизинг, вы получаете значительную скидку от ее рыночной стоимости: лизинговая компания закупает машины и технику у производителей в больших объемах, получает за счет этого скидки и предлагает своим клиентам более низкие цены. Но и это еще не все секреты лизинга.

Специалисты компании «Европлан» с удовольствием все расскажут вам! Обращайтесь: Барнаул, проспект Ленина, д. 39, оф. 602. Ссылка на сайт https://europlan.ru/

А если вас интересует техника, грузовой транспорт и коммерческие автомобили, вам стоит поспешить

До наступления 2020 года остались считанные дни. Но именно в этот короткий период можно успеть приобрести технику по специальной программе субсидирования лизинга, которую предлагает «Европлан». Особенно актуальной эту программу делает то, что государственные программы субсидирования в 2019 году завершили свое действие.

Что такое собственная программа субсидирования компании «Европлан»? Это возможность, приобрести автотранспорт и технику со скидкой в размере 10% от стоимости.

В программе участвуют коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, спецтехника. А кроме того, самоходная техника, на которую никогда не распространялась государственная субсидия. Ограничений по производителям или маркам нет.

Условия участия в программе: аванс от 5 до 49%, срок лизинга от 35 до 60 месяцев. Программа действует во всех представительствах компании и, конечно же, в Барнаульском офисе.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте компании.

А если вас интересуют легковые автомобили, то до 31 декабря 2019 г. оформляя лизинг в Европлане, вы получите сертификат на бесплатный шиномонтаж и комплект зимних шин, подходящих под радиус колёс лизингового автомобиля!

Подробности по ссылке: europlan.ru

Рост цен на автомобили в Новом году

С нового, 2020 года, вступают в силу изменения, описанные в Постановлении Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора». Это повлияет на стоимость автомобилей. Автопроизводители уже готовятся менять ценник. По мнению многих экспертов, прогнозируемый рост в зависимости от марки и модели может превысить 300 тыс. рублей.

До наступления 2020 года действуют текущие цены на автомобили.

«Европлан» — многолетний лидер рынка лизинга по работе с малым и средним бизнесом. Мы реально поддерживаем наших предпринимателей и знаем о том, насколько важны для них льготы. Техника, приобретенная российским бизнесом в лизинг с использованием субсидии, работает в нашей стране, приносит доход и бизнесу, и государству. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении, продолжаем работать для вас и в наступающем, 2020 году!

Справка

Условия действительны до 31.12.2019 и могут быть изменены. В акции могут участвовать коммерческие и грузовые автомобили, за исключением легковых ТС и оборудования (кроме ТС с типом кузова pick up), автобусы, прицепы и полуприцепы, спецтехника и самоходная техника, Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость