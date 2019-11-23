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Экономика

Новосибирск перестал быть лидером по уровню зарплат в Сибири

Новосибирская область, куда так стремятся переехать в последнее время жители Алтайского края, оказалась регионом-середняком по размеру заработных плат. Даже в пределах Сибирского федерального округа она находится далеко не на первом месте.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Данные по средним официальным зарплатам по итогам 9 месяцев 2019 года приводит Новосибирскоблстат.

У кого самые высокие зарплаты в Сибири (руб.)

  1. Красноярский край — 48 255
  2. Иркутская область — 44 753
  3. Томская область — 42 489
  4. Кемеровская область — 40 643
  5. Новосибирская область — 37 092
  6. Омская область — 34 130
  7. Республика Алтай — 31 367
  8. Алтайский край — 26 912

Информационное агентство «Регнум» отмечает, что средняя зарплата новосибирцев даже снизилась. По итогам первого полугодия она была на 134 рубля больше.

Во многих отраслях зарплата в Новосибирской области стала сопоставимой с Алтайским краем. Например, в гостиничной сфере и общепите — 21 935 рублей, в сельском хозяйстве — 24 874. «Зарплату в среднем размере 24 941 рублей получают работники многих других сфер», — отмечают в статистике.

Напомним, в Алтайском крае за 9 месяцев 2019 года зарплата выросла в среднем на 8%. Хотя она по-прежнему остается самой низкой среди регионов Сибири.

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