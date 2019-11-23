Новосибирск перестал быть лидером по уровню зарплат в Сибири

Данные по средним официальным зарплатам по итогам 9 месяцев 2019 года приводит Новосибирскоблстат.
У кого самые высокие зарплаты в Сибири (руб.)
- Красноярский край — 48 255
- Иркутская область — 44 753
- Томская область — 42 489
- Кемеровская область — 40 643
- Новосибирская область — 37 092
- Омская область — 34 130
- Республика Алтай — 31 367
- Алтайский край — 26 912
Информационное агентство «Регнум» отмечает, что средняя зарплата новосибирцев даже снизилась. По итогам первого полугодия она была на 134 рубля больше.
Во многих отраслях зарплата в Новосибирской области стала сопоставимой с Алтайским краем. Например, в гостиничной сфере и общепите — 21 935 рублей, в сельском хозяйстве — 24 874. «Зарплату в среднем размере 24 941 рублей получают работники многих других сфер», — отмечают в статистике.
Напомним, в Алтайском крае за 9 месяцев 2019 года зарплата выросла в среднем на 8%. Хотя она по-прежнему остается самой низкой среди регионов Сибири.