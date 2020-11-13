Новую дорогу за четверть миллиарда рублей строят в Барнауле по нацпроекту

Строительство новой транспортной магистрали по проезду Северному Власихинскому ведут в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Муниципальный контракт с компанией-подрядчиком в лице ООО «Алтайдорстрой» был заключен 5 октября текущего года. Общая стоимость работ составляет почти четверть миллиарда- 249,5 млн рублей.

В 2020—2021 годы будут выполнены работы по строительству первого этапа проезда Северного Власихинского, от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Ивана Гармата, особенностью дороги является то, что она расположена в уже построенных жилых кварталах и берет на себя функцию дублера улицы Власихинской.

Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула

— До конца текущего года планируется выполнить работы по переносу инженерных сетей, расположенных под дорогой и строительство сети ливневой канализации. Погодные условия на данные виды работ влияют незначительно, — добавил представитель горадминистрации.

В данный момент на объекте уже выполнены строительство 300 метров ливневой канализации и пяти смотровых колодцев. Всего же будет построено 1814 метров ливневой канализации, 36 смотровых и 50 дождеприемных колодцев.

Также ведется подготовка для переустройства 90 метров хозяйственной-бытовой канализации на пересечении улицы Попова и проезда Северного Власихинского.

Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула

В рамках проекта на указанном участке запланированы земляные работы по устройству корыта под автомобильную дорогу, переустройство и защита водопровода, сетей связи, газопровода, устройство дорожной одежды на автомобильной дороге, посадочных площадках, примыканиях и парковках, бортовых камней, тротуара, газона, освещения, озеленение территории, установка посадочных павильонов, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Создание новой дороги позволит увеличить пропускную способность уличной дорожной сети в этом районе и снизить загруженность улиц Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова.

Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула

Также этот объект призван снизить социальную напряженность, вызванную отсутствием обустроенной подъездной дороги к построенным многоквартирным жилым домам.

Срок окончания работ по строительству первого этапа проезда Северного Власихинского определен до 1 сентября 2021 года включительно.

В случае выделения финансовых средство в 2021 году будет рассмотрен вопрос о реализации второго этапа строительства проезда Северного Власихинского на участке от проспекта Энергетиков до Павловского тракта.