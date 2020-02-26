Новую дорогу за 33 млн рублей построят в оживленном спальном районе Барнаула

Так, по информации мэрии, в предстоящем сезоне пройдет первый этап строительства дороги по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы Балтийской.
Отметим, что эта дорога имеет очень большое значение для города, поскольку находится в оживленном спальном районе, где велика плотность населения и поток автомобильного транспорта.
Стоимость новой дороги почти 33 миллиона рублей. Ширина проезжей части составит 10,5 метра, а тротуара — 3 метра.
Помимо строительства проезжей части и тротуаров на объекте также предусмотрено проектом выполнение работ по устройству парковок и примыканий, строительство ливневой канализации и линии наружного освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки.
Также запланированы работы по установке малых архитектурных форм и озеленение. Вдоль улицы высадят деревья и кустарники.
Что касается подрядчика, который займется реализацией этого проекта, то им выступит ООО ПСК «Алтайдорстрой». Приступить к строительству участка дороги подрядная организация сможет сразу после схода снежного покрова и наступления благоприятной для проведения работ погоды.
Движение по инфраструктурному объекту должно быть открыто к концу года.
Сколько денег потратят на ремонт дорог по нацпроекту в 2020 году?
Напомним, что всего в 2020 году на финансирование работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле потратят 905 млн рублей.
Подрядчиками помимо компании «Алтайдорстрой» также выступят «Автодорстрой», «Патай», «Барнаульское ДСУ № 4» и «Мостик».
Какие участки дорог построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году?
Список дорожных участков, попавших в нацпроект БКАД в 2020 году:
- ул. Попова от Власихинской до Трактовой (реконструкция дороги, продолжение работ, начатых в 2019 году)
- ул. Сиреневая, от Взлетной до Балтийской (строительство);
- путепровод через железнодорожные пути по ул. Попова;
- проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
- переулок Ядринцева, от Партизанской до Ползунова;
- ул. Опытная станция, от Опытная станция, 4а до Опытная станция, 100;
- переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
- ул. Пушкина, от Промышленной до проспекта Ленина;
- ул. Мало-Тобольская, от проспекта Ленина до Промышленной;
- ул. Мерзликина, от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;
- ул. Пролетарская, от Челюскинцев до Пролетарской, 311;
- ул. Бриллиантовая, от проспекта Калинина до Бриллиантовой, 4;
- ул. Куйбышева, от Мусоргского до проспекта Дзержинского;
- дорога на СНТ «Флора, от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»;
- ул. Понтонный Мост, от Красноярской до Понтонный Мост, 231;
- ул. Куета, от Куета, 15 до проезда Деловой;
- ул.Советская, от проспекта Комсомольского до площади Октября;
- ул. Путиловская, от проспекта Комсомольского до Бульвар 9-го Января;
- ул. Титова, от Малахова до 12-й Западной;
- ул. Сибирская, от Научный Городок до Весенней;
- ул. Магистральная, от Гоньбинского тракта до Сибирской;
- а/д подъезд к п. Черницк, от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до Пионерской;
- ул. Пионерская, от подъезда а/д подъезд к п. Черницк до ул. Новостройка;
- ул. Новостройка в поселок Черницк, от Пионерской до Вишневой;
- ул. Северо-Западная, от проспекта Ленина до Сергея Лазо;
- ул. Антона Петрова, от Малахова до Попова;
- ул. Молодежная в поселок Бельмесово, от Мостовой до Нагорной;
- ул. Лоцманская, от Лоцманской, 25 до Озерной;
- ул. Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
- ул. Почтовый переулок, от Озерной до Водников;
- ул. Водников, от переулка Почтовый до Водников, 11;
- ул. Водопроводная, от Линейной до Парфенова;
- ул. Линейная, от Водопроводной до Водопроводной, 154.