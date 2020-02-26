Новую дорогу за 33 млн рублей построят в оживленном спальном районе Барнаула

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат в Барнауле в 2020 году, сообщили в городской администрации.

Так, по информации мэрии, в предстоящем сезоне пройдет первый этап строительства дороги по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы Балтийской.

Отметим, что эта дорога имеет очень большое значение для города, поскольку находится в оживленном спальном районе, где велика плотность населения и поток автомобильного транспорта.

Стоимость новой дороги почти 33 миллиона рублей. Ширина проезжей части составит 10,5 метра, а тротуара — 3 метра.

Помимо строительства проезжей части и тротуаров на объекте также предусмотрено проектом выполнение работ по устройству парковок и примыканий, строительство ливневой канализации и линии наружного освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Также запланированы работы по установке малых архитектурных форм и озеленение. Вдоль улицы высадят деревья и кустарники.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова.

Что касается подрядчика, который займется реализацией этого проекта, то им выступит ООО ПСК «Алтайдорстрой». Приступить к строительству участка дороги подрядная организация сможет сразу после схода снежного покрова и наступления благоприятной для проведения работ погоды.

Движение по инфраструктурному объекту должно быть открыто к концу года.

Сколько денег потратят на ремонт дорог по нацпроекту в 2020 году?

Напомним, что всего в 2020 году на финансирование работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле потратят 905 млн рублей.

Подрядчиками помимо компании «Алтайдорстрой» также выступят «Автодорстрой», «Патай», «Барнаульское ДСУ № 4» и «Мостик».

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова.

Какие участки дорог построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году?

Список дорожных участков, попавших в нацпроект БКАД в 2020 году: