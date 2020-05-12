НПФ заработали на пенсиях россиян 60 млрд рублей вознаграждения

По итогам 2019 года вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан достигло 60 млрд рублей, вдвое увеличив показатель 2018 года, пишет « Коммерсант ».

Самое примечательное, что фонды разнесли по счетам клиентов 205,8 млрд рублей. В связи с этим эксперты настаивают, что вознаграждения по ОПС являются одними из самых высоких на рынке доверительного управления, что не соответствует статусу обязательного и консервативного инвестиционного продукта.

Сумма сложилась из двух показателей — переменная часть вознаграждения составила 31,3 млрд рублей, постоянная часть вознаграждения — 28,3 млрд (в итоге 59,6 млрд). Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Для сравнения, в 2018 году суммарный доход НПФ по управлению средствами в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) был почти в два раза меньше — 33,1 млрд рублей (12,6 + 20,5).

В Центробанке разъяснили, что вознаграждение удалось увеличить прежде всего благодаря переменной части — все НПФ показали доходность, опередившую инфляцию. Размер «постоянной» увеличился на фоне роста среднегодовой стоимости чистых активов — объем пенсионных накоплений за год вырос на 263 млрд рублей, до 2,86 трлн.

Стоит отметить, что взятые фондами в виде вознаграждения 59,6 млрд рублей — предельно близки к максимуму, который позволен для НПФ.

Размер надбавки с 1 января 2019 года напрямую зависит от размера пенсии. pfrf.ru

По расчетам издания, доходность НПФ от инвестирования до выплат вознаграждений в 2019 году составила около 10,5% годовых.

Если учесть те самые 205,8 млрд рублей, которые по итогам года суммарно разнесли по счетам клиентов, соласно данным НПФ, то их средневзвешенная начисленная на счета клиентов доходность составила 8,2% годовых.

В результате за управление доверенными гражданами пенсионными средствами фонды изъяли у клиентов около 2,3 процентного пункта полученного инвестдохода.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов подчеркнул, что пенсионный продукт, тем более не добровольный, а обязательный, выполняет социальную функцию — это значит, что вознаграждения должны быть «значительно более скромные».

Эксперт уверен, что сами НПФ вряд ли наложат на себя ограничения по взимаемому вознаграждению, продолжая использовать по максимуму те лимиты, которые для них установил Центробанк.