Нулевая ставка и удобная «цифра». Как Сбербанк готов помочь алтайскому бизнесу в условиях пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса стала настоящей угрозой для устойчивости национальной экономики. В условиях самоизоляции и введенных ограничений проблемы испытывают не только сектор малого и среднего бизнеса, но и крупные предприятия. Усилия федеральных и региональных властей сегодня полностью направлены на сохранение экономики. К процессу поиска путей для спасения бизнеса подключился один из крупнейших финансовых институтов страны — Сбербанк. Какие меры поддержки и предложения для корпоративных клиентов сегодня применяются Сбербанком — в материале altapress.ru.

Сбербанк готов помочь алтайскому бизнесу в условиях пандемии COVID-19. Дмитрий Лямзин.

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Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Мы понимаем, как важна сегодня разносторонняя поддержка для компаний и предпринимателей. Поэтому Сбербанк активно включился в реализацию всех государственных программ льготного кредитования бизнеса, в том числе по целевым программам кредитования под 0% и под 2% годовых, и продолжает текущее взаимодействие с клиентами. Мы всегда на связи и готовы предложить собственные программы реструктуризации кредитов под потребности конкретного заемщика. Кроме инструментов финансовой поддержки мы предложили клиентам и актуальные информационные и образовательные ресурсы. Доступны различные антикризисные решения от компаний экосистемы Сбербанка, которые также могут быть полезны для наших клиентов.

Нулевая ставка и субсидии. Участие Сбербанка в госпрограммах

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк подчеркиваютчто в настоящее время банк участвует в государственных программах поддержки предпринимательского сообществаа также помогает корпоративным клиентам посредством собственных инициатив.

В рамках общенациональных мер поддержки экономики Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых. Предприятиям, которые сохранят до марта 2021 года штат сотрудников на уровне 90%, государство полностью погасит кредит и начисленные по нему проценты. В этом заключается главная особенность новой программы.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев с момента предоставления кредита до 1 декабря 2020 года. Максимальный срок кредита c учетом возможной пролонгации — до марта 2021 года. Предприятия малого бизнеса могут воспользоваться программой, если хотя бы один их ОКВЭД, основной или дополнительный, входит в перечень пострадавших отраслей. Компании среднего и крупного бизнеса смогут стать участниками программы, только если их основной ОКВЭД относится к определенному правительством списку.

Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал провести в мае, а массовый запуск состоится 1 июня.

Сбербанк продолжает выдавать кредиты под 0% на зарплату. Выдача таких кредитов предназначена для малого и микробизнеса и предоставляется клиентам пострадавших отраслей в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Целевой заем выдается только на зарплату и связанные с ней платежи на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев. При этом ставка по кредиту составляет 0% на период шесть месяцев. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых.

Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ, а его выдача осуществляется ежемесячными траншами согласно зарплатному списку в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. Сбербанк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников.

При этом на протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

По данным на 15 мая, в Алтайском отделении предприятиям малого и микробизнеса кредитов под 0% на зарплату уже было одобрено на общую сумму свыше 260 млн рублей. Количество поступивших заявок растет, так как продукт популярен у предпринимателей. Число одобренных кредитов также регулярно увеличивается, поскольку специалисты банка ведут постоянную работу с заявками.

Помимо этого, Сбербанк присоединился к новой правительственной программе «1/3 — 1/3 — 1/3» по субсидированию малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей.

В рамках этой программы вводится отсрочка уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя банк и федеральное правительство.

Сбербанк начал предоставлять кредиты компаниям по ставке до 5% годовых в рамках госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий.

Льготная реструктуризация. Собственная программа Сбербанка

Сбербанк разработал расширенную программу кредитных каникул (реструктуризация кредитов) для заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19. Эта программа действует для всех сегментов бизнеса — от крупнейших компаний (для отдельных отраслей) до клиентов малого предпринимательства (для всех отраслей).

Например, для малого и микробизнеса введен упрощенный механизм реструктуризаций, который предполагает предоставление отсрочки на срок до шести месяцев по кредитам клиентов, пострадавших от влияния коронавируса.

Бесплатный сервис и документы в «цифре». Собственные инициативы Сбербанка

Кроме перечисленных мер поддержки Сбербанк применяет собственные инициативы для помощи предпринимательскому сообществу.

1. Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс на период с 1 марта до 31 мая. Сервисный сбор за эквайринг перестал взиматься у всех клиентов банка автоматически. Не исключено, что срок отмены платы может быть продлен.

2. До 31 мая Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Весь процесс возмещения НДС полностью осуществляется в электронном виде. Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Срок возврата НДС налоговой службой составляет семь дней.

3. Сбербанк запустил сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юрлица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком. Данный сервис предоставляется в «Сбербанк Бизнес Онлайн».

4. Сбербанк предлагает своим клиентам дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. Застройщик, в пользу которого физлицо открывает аккредитив, или агентство недвижимости могут самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей CRM-системе с использованием сервиса «Сбербанк API. Аккредитивы» или в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

5. Дочерняя компания Сбербанка «КОРУС Консалтинг СНГ» бесплатно предоставляет сервис электронного документооборота (ЭДО) и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка. До 31 мая 2020 года пользователи «Сбербанк Бизнес Онлайн», впервые подключающие сервис электронного документооборота (E-invoicing), смогут сделать это бесплатно и использовать ЭДО без абонентской платы и ограничения по количеству документов.

6. Сбербанк открыл специальную горячую линию для бизнеса по всем вопросам корпоративных клиентов в связи с коронавирусом. Единый номер горячей линии — 8 (800) 200-34-40 . Она работает ежедневно с 00:00 до 20:00 по московскому времени.

7. Начиная с 15 апреля Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, которые реализуют через интернет социально значимые товары и услуги. Воспользоваться льготной ставкой могут предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тысяч рублей, а также одежды и товаров повседневного спроса. Размер комиссии для таких предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Партнерам, которые подпадают под льготную комиссию, банк направляет информационные уведомления.

Для новых партнеров, которые попадают под эти критерии и хотят подключить интернет-эквайринг, также будет доступна сниженная ставка в размере 1%.

Информация по всем действующим программам размещена на сайте банка www.sberbank.ru.

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк подчеркивают, что финансовая организация держит руку на пульсе и готова оперативно реагировать на изменение ситуации в интересах своих клиентов.