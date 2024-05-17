70-летний юбилей освоения целины отмечается в 2024 году. Именно в этот период Алтайский край превратился из чисто промышленного региона в «житницу Сибири». Можно ли провернуть такой масштабный подвиг освоения земель вновь и какие перспективы открыты перед краем, altapress.ru рассказала Ольга Воронкова, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ.

«Село умирает»?

Прежде чем обсуждать новые свершения в отрасли, мы спросили у профессора о текущей ситуации с нехваткой рабочих рук в сфере — будет ли кому вообще эти свершения осуществлять.

Ольга Воронкова, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ. Софья Комарова

Эксперт соглашается с неприятной статистикой — к сожалению, в ряде сел действительно есть отток населения, особенно среди молодежи. Но так происходит не везде. Существуют очень сильные сельхозпредприятия, которые расширяются, работают, развивают инфраструктуру.

«Я периодически езжу по районам, вижу ситуацию, — говорит Ольга Воронкова. — Недавно была в Усть-Калманском районе, который также считается целинным. Там прекрасно отреставрирован Дом культуры, облагорожен центральный сквер. Много детей и молодежи, доброжелательные люди. По государственной программе реставрируется очень много культурных объектов в селах, открываются и поддерживаются библиотеки. Очень радует, что села живут».

Празднование юбилея Усть-Калманского района. altapress.ru

Да и сам процесс миграции, подчеркивает эксперт, был всегда. И он работает в обе стороны. Есть люди, которые едут к нам из Центральной России, находят здешний климат идеальным для себя.

Стабильность и зарплаты

Там, где есть плодородные земли и необходимая инфраструктура, подчеркивает Ольга Воронкова, села стабильно развиваются. Есть крупные фермерские хозяйства и холдинги, которые не только зарабатывают деньги, но и занимаются меценатством, поддерживают молодежь. Деревни газифицируются, проводят горячую воду и электричество.

Фермерское хозяйство Владимира Устинова. Анна Зайкова.

Зарплаты в таких поселениях тоже могут быть хорошие. В некоторых агрономам предлагают и 200 тыс. в месяц. Но, в отличие энтузиастов, которые ехали 70 лет назад на целину буквально на пустырь, сейчас люди зачастую не хотят ехать работать в деревню даже за большие деньги.

Скорее всего, размышляет эксперт, дело здесь в том числе в недостатке инфраструктуры: людям хочется, чтобы были секции для детей, центры досуга. Это есть не везде.

«Что до отставания от таких крупных аграрных регионов, как Краснодарский или Ставропольский край, тут тоже все объяснимо. У них более крупные рынки сбыта, более выгодное территориальное положение, — объясняет доктор экономических наук. — Чтобы довезти, например, наше зерно, нужно проехать через всю страну. И, получается, на выходе наша продукция уже не такая конкурентоспособная».

Алтайский край — уверенный лидер по экспорту зерна в Сибири. Фото: Анна Зайкова.

Эксперт убеждена: чтобы стимулировать развитие сельского хозяйства, нужна комплексная программа от государства. Сейчас существуют отдельные программы страхования, компенсирование. Но это — точечное воздействие, а нужна комплексная поддержка.

Снова поднять целину

На вопрос о том, возможно ли на данный момент повторить успех освоения целинных и залежных земель, профессор отвечает: в таком же масштабе и с таким же энтузиазмом, как в СССР, — скорее всего, нет.

«Не секрет, что целина — это не только про энтузиазм. Это еще и хорошие зарплаты, — отмечает Ольга Воронкова. — В Алтайском крае в период освоения целины зарплаты были в 1,8 раза выше, чем в других регионах Сибири. В несколько раз увеличились сбережения людей, которые хранились в банке. Деньги не лежали под подушкой, а работали».

Целинники за работой. предоставлено Государственным архивом Алтайского края

Однако и потребности в таком крупном достижении нет. Зерновых культур сейчас достаточно. Есть другие ниши, которые можно занять. С комплексным, продуманным подходом, подготовленной инфраструктурой, коммуникациями и пониманием того, кто будет потребителем будущей продукции.

Культ заботы о здоровье

Первое и весьма перспективное, по мнению профессора АлтГУ, направление развития — органическое сельское хозяйство, то есть экологически чистое. Для многих жителей России Алтайский край — это островок экологического благополучия. Чистый воздух, горы, водоемы. Это рекреация, туристический регион. Таким «имиджем» нашим аграриям можно пользоваться.

Природа Алтая Алтайский биосферный заповедник

В крае много залежных земель или земель под паром (вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным — прим. Ред). С точки зрения органического сельского хозяйства, если почва три года не получала средства химизации, она может использоваться для производства продуктов по органическим технологиям.

«На такие продукты большой спрос, — отмечает Ольга Воронкова. — Уже существует ряд потребителей, заботящихся о своем здоровье, о питании своих детей. Они готовы приобретать такую продукцию. Аллергики тоже включены в категорию потенциальных потребителей. Они все хотели бы покупать такие продукты. Но пока у нас в крае мало сертифицированных предприятий».

Органическое производство — вещь сложная. Высокая доля ручного труда, здесь не применяются гербициды, которые подавляют рост сорняков. Сейчас есть отдельные предприниматели, которые пытаются это развивать. Но нужны стабильные рынки сбыта.

Овощи, продукты, урожай. CC0

Главное — есть спрос. И есть потенциал в крае для развития — залежные земли, в настоящее время не используемые.

Здесь опять же нужна комплексная поддержка от государства, причем на федеральном уровне. Первый шаг сделан — в 2020 году вступил в силу закон об органическом сельском хозяйстве.

Снова о здоровье

Еще одна незанятая ниша, которую выделяет эксперт — это развитие лекарственного растениеводства. В нашем регионе много предприятий фармацевтической промышленности. Есть ряд лекарственных растений, которые можно культивировать на залежных землях, создавать сырьевую базу.

Лекарства. unsplash.com

На данный момент, объясняет эксперт, значительная часть лекарственных растений закупается за рубежом. Однако их можно выращивать на нашей земле, позиционировать это сырье так же как экологически чистое.

«Думаю, в этой продукции будут заинтересованы фармацевтические холдинги, которым нужны стабильные поставки качественного сырья и которые не хотят зависеть от зарубежных поставок, — говорит Ольга Воронкова. — Плюс открытие таких предприятий позволит создать новые рабочие места. Также это доход в бюджеты всех уровней, выстраивание новых производственных цепочек».

Как это провернуть

Эксперт отмечает: инициатива не обязательно должна идти сверху. Заинтересованные предприниматели могут подать запрос на поддержку, предварительно подготовив обоснование трудовых, земельных, инфраструктурных ресурсов.

Природа. Поля. Лето. Loren Kerns, CC BY 2.0,part from original

Специалисты для такого анализа в регионе есть. Это агрономы, почвоведы, кадастровые инженеры, экономисты, экологи и т. д. При желании можно собрать команду.

«Можно определить конкретные точки, обосновать это близостью предприятий переработки. Например, если говорить о культивировании лекарственных растений, есть бийская зона, где находится много фармацевтических предприятий. Рядом есть залежные земли, которые относятся к определенным селам. В этих селах — определенный процент безработных граждан. То есть необходимо составить конкретную адресную программу на реализацию конкретного проекта. И такой запрос уже отправлять в Минсельхоз России».

При составлении плана нужно просчитывать, какую пользу получит государство, какие будут преимущества для бизнеса. Стоит обозначить и плюсы для местных бюджетов. Это могут быть налоговые зачисления, увеличение ВВП, снижение безработицы, развитие инфраструктуры сельской местности и т. д.

Что делается уже сейчас

Напоследок Ольга Воронкова отметила современные тенденции сельского хозяйства в крае, реализуемые на данный момент. Увеличилась доля технических культур, производства овса. Несколько предприятий смотрят в сторону органического сельского хозяйства. Понимают, что за этим сегментом будущее, что на него есть спрос.

Хмель. СС0

Есть фермеры, которые начинают производить хмель для промышленных целей. Ранее весь хмель закупался за рубежом. Технологии безвирусного посевного материала этой культуры разрабатывались исследователями из АлтГУ.

«Главная задача сейчас — закрыть внутренние потребности, чтобы как можно меньше зависеть от импорта, — подчеркивает эксперт. — Семена, сырье, средства защиты растений. Сейчас также развивается производство своих удобрений и аграрное машиностроение».

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