Алтайский край оказался на втором месте в СФО по экспорту продукции АПК. Почему не на первом, объясняет эксперт

По итогам 2023 года Алтайский край занял второе место по экспорту продукции АПК в Сибири. И 17-е — по стране. Что мешает краю выйти на первую строчку, altapress.ru объяснила Ольга Воронкова, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ.

Большие цифры

Глава Алтайпищепрома Александр Большаков сообщил, что экспорт продукции АПК из нашего края составил 5 млн тонн. В деньгах это 552,5 млн долларов. Экспорт в крае понемногу нарастает. Относительно 2022 года прирост по объему составил 7%. По деньгам — 6 %.

В рейтинге регионов Алтайский край оказался на втором месте по Сибири. В целом по России вошел в первую двадцатку — 17-е место.

Что пока мешает быть первой житницей

Ольга Воронкова выделила некоторые аспекты — трудности, которые нужно преодолевать региону для наращивания объемов экспорта.

1 Требования федеральных сетевиков С большими сложностями сталкивается перерабатывающая промышленность. Алтайская продукция слабо представлена в центральной части России и в крупных сетевых розничных магазинах, потому что у ритейла есть свои требования: необходимы большие и стабильные объемы поставок. Наша промышленность не всегда может закрыть эти объемы.

Ольга Воронкова отмечает, что есть смысл нескольким перерабатывающим предприятиям объединяться для выполнения крупных заказов. При этом, подчеркивает эксперт, это должны быть добровольные формы интеграции, где каждый участник получит свою выгоду в соответствии со своим вкладом.

Уборка пшеницы. Фото: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

К сожалению, те интеграционные формирования, которые создавались в нашем крае, продержались не очень долго. Хотя сама идея хорошая: объединить в один производственный цикл сельхозпроизводителей и предприятия переработки. И найти определенный рынок сбыта — заказчика, с которым будет заключен контракт.

"Можно создавать свои бренды. Алтайский край — это бренд экологии, чистоты, органических продуктов, — рассуждает Ольга Воронкова. — Об этом много говорят. И этим можно пользоваться, маркировать продукцию соответствующим образом. И понемногу завоевывать рынки. На мой взгляд, это должна быть жесткая связка государства, предприятий и продвижения. Наша продукция сама себя рекламирует и продает, ей надо только немного помочь, познакомить с этой продукцией потребителей".

2 Зависимость от импорта Производители много тратят на топливо, семена, средства защиты растений, удобрения — цены на них довольно высокие. Алтайский край — регион, который равноудален от всех рынков сбыта. С одной стороны, центр материка, столица мира. А с другой — мы далеко от крупных потребителей. Не самое выгодное территориальное положение. Чтобы довезти, например, наше зерно до центральной части России, нужно проехать через половину страны. Это очень дорого. Равно как и довезти до нас оттуда те же семена и удобрения (да, их мы тоже в основном закупаем). Сказывается и то, что у нас нет своей нефтеперерабатывающей промышленности. На выходе стоимость получается большая — привезти материалы, произвести продукт, а потом развезти его по потребителям. Вроде бы, все свое, а по итогу из-за издержек цены не особо ниже, чем у закупаемой продукции.

Вызовы последних лет показали, что мы очень уязвимы в плане поставок извне, рассказывает эксперт. Сейчас краю стоит акцентировать внимание на том, чтобы закрыть внутренние потребности. Чтобы как можно меньше зависеть от импорта семян, сырья, средств защиты растений.

Поля рапса и пшеницы. Источник: СС0.

Здесь нужна комплексная программа от государства, отмечает эксперт. Не «точечное» воздействие отдельными субсидиями, но определенный ряд мер.

"В последние годы прослеживается тенденция подвижек в этом направлении, — рассказывает Ольга Воронкова. — Например, у нас начинают выращивать в промышленных масштабах свой хмель, технологии безвирусного посевного материала разрабатывались исследователями из АлтГУ. Ранее мы практически весь закупали за рубежом. Сейчас также развивается производство своих удобрений".

Что планируют делать в правительстве

Не может не радовать, что курс правительства на будущий год во многом пересекается с обозначенными проблемами. В ведомствах уделили большое внимание государственной поддержке.

Министр сельского хозяйства края Сергей Межин обозначил основные задачи на ближайшее время. Они касаются финансирования хозяйств.

Ведомство поставило цель оперативно довести господдержку аграриям. В первом квартале им уже направили порядка 670 миллионов рублей. В ближайшее время хозяйства получат зерновые субсидии. В начале мая проведут комиссию для потенциальных получателей грантов «Агростартап».

Теленок и коровы. Животноводство. СС0

Зампредседателя правительства края Александр Лукьянов назвал главные задачи перед АПК региона.

Первое — это дальнейшее наращивание экспорта и производства продукции. При этом Лукьянов обратил внимание, что необходимо учитывать наиболее экономически эффективные направления в области растениеводства, животноводства, переработки, в том числе с участием государственной поддержки.

Второе — это предупреждение и ликвидация инфекционных болезней с/х животных.

Третье — усиление технологического суверенитета региона.

«Речь идет не только о системном техническом перевооружении, но и об ускоренном освоении цифровых решений, способствующих повышению эффективности отрасли», — подчеркнул Александр Лукьянов.

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