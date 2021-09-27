«Нужны пожарные меры»: доктор медицинских наук об «отсутствии света в конце туннеля» и проблеме врачебных кадров на Алтае

По данному вопросу народный избранник высказался в контексте того, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, жестко раскритиковал главу регионального минздрава Дмитрия Попова за неубедительные меры, принимаемые на поприще решения кадрового вопроса.

Так, в ходе заседания краевого правительства, Виктор Томенко заявил, что министерство здравоохранения едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. О том, чтобы принципиально решить нехватку специалистов, в этой связи говорить просто не приходится.

По словам министра Дмитрия Попова, сегодня укомплектованность врачами в регионе составляет 67,4%, а средним медперсоналом — 77%. В медучреждениях края работают 8058 специалистов и 21 114 медиков со средним образованием.

При этом, глава Минздрава добавил, что 27% алтайских врачей уже достигли пенсионного возраста и в любой момент могут закончить карьеру.

Остро стоит вопрос нехватки молодых врачей, поскольку число выпускников АГМУ и медучилищ, которые идут работать в систему здравоохранения, составляет около тысячи человек. Из них примерно 200 — врачи, 300 — узкие специалисты и 450 — средние медработники.

Дмитрий Попов также отметил, что кадровую проблему пытаются решить совместно с алтайским медуниверситетом, увеличивая количество бюджетных мест и расширяя программу целевого обучения.

Положительный эффект, по словам министра, дают программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». «Меры позволяют удержать позиции и сохранить укомплектованность», — доложил глава краевого минздрава.

Однако губернатор прямо сказал, что такой доклад его «совершенно не устроил» и «оставил в тревожном состоянии». Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня на Алтае самая низкая обеспеченность врачами за последние 30 лет: всего 36 врачей на 10 тысяч населения. При этом уже сейчас краю нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала.

«Из восьми тысяч врачей четверть — пенсионного возраста. Такой человек в любой момент может встать и уйти. И спасибо ему большое, что он столько отработал. Но люди-то продолжают выбывать. А все усилия пока только посвящены тому, как мы этот отток компенсируем. Пока компенсируем слабо. Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края», — добавил Виктор Томенко.

По его словам, меры, которые для решения кадровой проблемы сейчас применяет региональный минздрав, — это лишь «рабочие механизмы микроскопических размеров».

«Людям неинтересно, как это все функционирует. Человек хочет прийти туда, где врач всегда на месте. Если будем делать одно и то же, будем и получать одно и то же. Пока мы только удерживаемся на плаву. Я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И света в конце туннеля я пока не вижу», — подчеркнул губернатор, призвав Дмитрия Попова разработать новые, более амбициозные планы по привлечению специалистов на работу в медорганизации края.

Комментируя озвученную проблему, депутат Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук, руководитель медицинского центра «Пигмалион» Алексей Маликов, согласен в оценках с губернатором.

«Тревожность» — это еще очень аккуратно сказано. Но то, что столь интеллигентный и тактичный алтайский губернатор Виктор Петрович Томенко стал употреблять даже такие слова в оценке состояния кадровой обеспеченности самого приближенного к людям первичного звена оказания медпомощи, наводит на очень серьезные и неприятные раздумья. Для меня, как специалиста, они не только понятны, но давно ищут и находят варианты практического решения. Есть некоторые соображения в этой теме, которые был бы готов обсуждать лично с заинтересованными руководителями региона. Главное, чтобы от этого была польза людям", — подчеркивает Алексей Маликов.

Депутат уверен, что в данный момент необходимо «принимать просто пожарные меры».

В качестве первоочередных действий, народный избранник, как на региональном, но в большей степени на федеральном законодательном уровнях, видит следующие шаги:

Выравнивание средней заработной платы в отрасли , вне зависимости от региона проживания и работы медиков ( разумеется при применении имеющихся коэффициентов для Сибири и северных территорий). Стартовать зарплата должна от 50 тысяч рублей для молодых специалистов. Далее она должна повышаться , по системе , которая есть на госслужбе , с учётом выслуги лет , должности и повышения квалификации. На пенсию , доктор со стажем 20 лет и более , должен выходить при зарплате ближе к 100 тыс. рублей;

вне зависимости от региона проживания и работы медиков разумеется при применении имеющихся коэффициентов для Сибири и северных территорий). Стартовать зарплата должна от 50 тысяч рублей для молодых специалистов. Далее она должна повышаться по системе которая есть на госслужбе с учётом выслуги лет должности и повышения квалификации. На пенсию доктор со стажем 20 лет и более должен выходить при зарплате ближе к 100 тыс. рублей; Необходимо отменить систему подтверждения квалификации , аккредитации , систему баллов , борьбу за разного рода сертификаты «соответствия». Ну некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3−4 года пройдет очередная волна увольнений врачей , либо это издевательство должно быть прекращено. Лучше всего вернуть прежнюю систему оценки квалификации , как было в СССР;

аккредитации систему баллов борьбу за разного рода сертификаты «соответствия». Ну некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3−4 года пройдет очередная волна увольнений врачей либо это издевательство должно быть прекращено. Лучше всего вернуть прежнюю систему оценки квалификации как было в СССР; Нужно продолжить и придать эффективности программам закрепления медицинских кадров на селе. По программам «Земский доктор», «Сельский доктор», «Сельский фельдшер» и т д. Проработать условия не только трудоустройства выпускника медицинского вуза , но и комфортного обустройства , создания условий жизни и работы в селе. Дополнительные «сельские» доплаты были бы к месту;

но и комфортного обустройства создания условий жизни и работы в селе. Дополнительные «сельские» доплаты были бы к месту; Пока , сегодня , в условиях кадровой турбулентности в алтайской медицине , отсутствия в ряде муниципальных образований даже ФАПов , необходимо использовать возможности мобильных медицинских бригад. Это направление в медицинском центре «Пигмалион» отлично отработано и требует лишь государственного партнерства , в виде участия в программах фонда обязательного медицинского страхования. Чтобы сельским жителям квалифицированная помощь оказывалась бесплатно.

По словам Алексея Маликова, если уже сейчас не предпринимать соответствующие шаги, то и без того редеющее население края, «рискует вовсе остаться без помощи медиков, сокращая дальше свои дни на Земле».