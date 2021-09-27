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«Нужны пожарные меры»: доктор медицинских наук об «отсутствии света в конце туннеля» и проблеме врачебных кадров на Алтае

Решение проблемы дефицита врачей в Алтайском крае требует принятия «пожарных мер», уверен депутат Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук, руководитель крупного медицинского центра «Пигмалион» Алексей Маликов.

Алексей Маликов, депутат Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук, руководитель крупного медицинского центра «Пигмалион».
Алексей Маликов, депутат Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук, руководитель крупного медицинского центра «Пигмалион».
Фото из архива Маликова А.С.

По данному вопросу народный избранник высказался в контексте того, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, жестко раскритиковал главу регионального минздрава Дмитрия Попова за неубедительные меры, принимаемые на поприще решения кадрового вопроса.

Так, в ходе заседания краевого правительства, Виктор Томенко заявил, что министерство здравоохранения едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. О том, чтобы принципиально решить нехватку специалистов, в этой связи говорить просто не приходится.

По словам министра Дмитрия Попова, сегодня укомплектованность врачами в регионе составляет 67,4%, а средним медперсоналом — 77%. В медучреждениях края работают 8058 специалистов и 21 114 медиков со средним образованием.

При этом, глава Минздрава добавил, что 27% алтайских врачей уже достигли пенсионного возраста и в любой момент могут закончить карьеру.

Остро стоит вопрос нехватки молодых врачей, поскольку число выпускников АГМУ и медучилищ, которые идут работать в систему здравоохранения, составляет около тысячи человек. Из них примерно 200 — врачи, 300 — узкие специалисты и 450 — средние медработники.

Дмитрий Попов также отметил, что кадровую проблему пытаются решить совместно с алтайским медуниверситетом, увеличивая количество бюджетных мест и расширяя программу целевого обучения.

Положительный эффект, по словам министра, дают программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». «Меры позволяют удержать позиции и сохранить укомплектованность», — доложил глава краевого минздрава.

Однако губернатор прямо сказал, что такой доклад его «совершенно не устроил» и «оставил в тревожном состоянии». Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня на Алтае самая низкая обеспеченность врачами за последние 30 лет: всего 36 врачей на 10 тысяч населения. При этом уже сейчас краю нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала.

«Из восьми тысяч врачей четверть — пенсионного возраста. Такой человек в любой момент может встать и уйти. И спасибо ему большое, что он столько отработал. Но люди-то продолжают выбывать. А все усилия пока только посвящены тому, как мы этот отток компенсируем. Пока компенсируем слабо. Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края», — добавил Виктор Томенко.

По его словам, меры, которые для решения кадровой проблемы сейчас применяет региональный минздрав, — это лишь «рабочие механизмы микроскопических размеров».

«Людям неинтересно, как это все функционирует. Человек хочет прийти туда, где врач всегда на месте. Если будем делать одно и то же, будем и получать одно и то же. Пока мы только удерживаемся на плаву. Я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И света в конце туннеля я пока не вижу», — подчеркнул губернатор, призвав Дмитрия Попова разработать новые, более амбициозные планы по привлечению специалистов на работу в медорганизации края.

Комментируя озвученную проблему, депутат Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук, руководитель медицинского центра «Пигмалион» Алексей Маликов, согласен в оценках с губернатором.

«Тревожность» — это еще очень аккуратно сказано. Но то, что столь интеллигентный и тактичный алтайский губернатор Виктор Петрович Томенко стал употреблять даже такие слова в оценке состояния кадровой обеспеченности самого приближенного к людям первичного звена оказания медпомощи, наводит на очень серьезные и неприятные раздумья. Для меня, как специалиста, они не только понятны, но давно ищут и находят варианты практического решения. Есть некоторые соображения в этой теме, которые был бы готов обсуждать лично с заинтересованными руководителями региона. Главное, чтобы от этого была польза людям", — подчеркивает Алексей Маликов.

Депутат уверен, что в данный момент необходимо «принимать просто пожарные меры».

В качестве первоочередных действий, народный избранник, как на региональном, но в большей степени на федеральном законодательном уровнях, видит следующие шаги:

  • Выравнивание средней заработной платы в отрасли, вне зависимости от региона проживания и работы медиков (разумеется при применении имеющихся коэффициентов для Сибири и северных территорий). Стартовать зарплата должна от 50 тысяч рублей для молодых специалистов. Далее она должна повышаться, по системе, которая есть на госслужбе, с учётом выслуги лет, должности и повышения квалификации. На пенсию, доктор со стажем 20 лет и более, должен выходить при зарплате ближе к 100 тыс. рублей;
  • Необходимо отменить систему подтверждения квалификации, аккредитации, систему баллов, борьбу за разного рода сертификаты «соответствия». Ну некогда врачам заниматься этой бюрократической казуистикой. Либо уже через 3−4 года пройдет очередная волна увольнений врачей, либо это издевательство должно быть прекращено. Лучше всего вернуть прежнюю систему оценки квалификации, как было в СССР;
  • Нужно продолжить и придать эффективности программам закрепления медицинских кадров на селе. По программам «Земский доктор», «Сельский доктор», «Сельский фельдшер» и т д. Проработать условия не только трудоустройства выпускника медицинского вуза, но и комфортного обустройства, создания условий жизни и работы в селе. Дополнительные «сельские» доплаты были бы к месту;
  • Пока, сегодня, в условиях кадровой турбулентности в алтайской медицине, отсутствия в ряде муниципальных образований даже ФАПов, необходимо использовать возможности мобильных медицинских бригад. Это направление в медицинском центре «Пигмалион» отлично отработано и требует лишь государственного партнерства, в виде участия в программах фонда обязательного медицинского страхования. Чтобы сельским жителям квалифицированная помощь оказывалась бесплатно.

По словам Алексея Маликова, если уже сейчас не предпринимать соответствующие шаги, то и без того редеющее население края, «рискует вовсе остаться без помощи медиков, сокращая дальше свои дни на Земле».

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