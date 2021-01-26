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Экономика

О главных ошибках россиян с банковскими картами рассказал эксперт

Общая ошибка владельцев дебетовых и кредитных банковских карт — беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств для внесения наличных или совершения операций со счетами, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Банковские карты.
Банковские карты.
Анна Зайкова

По его словам, россияне даже не обращают внимание на наличие в банкомате устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств, пишет «Прайм».

Другая ошибка — незнание условий использования карты и возможных комиссий. Владелец может не понимать термин и срок действия льготного периода, из-за чего он упускает дополнительные возможности.

«Ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше заработать», — отметил Ферапонтов.

Он посоветовал выбирать банковскую карту, воспринимая ее как инструмент, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить «профит» в зависимости от требований, пишет Lenta.ru.

«Кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому „накопление миль“ для него в приоритете», — объяснил эксперт.

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