О главных ошибках россиян с банковскими картами рассказал эксперт

Общая ошибка владельцев дебетовых и кредитных банковских карт — беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств для внесения наличных или совершения операций со счетами, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, россияне даже не обращают внимание на наличие в банкомате устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств, пишет «Прайм».

Другая ошибка — незнание условий использования карты и возможных комиссий. Владелец может не понимать термин и срок действия льготного периода, из-за чего он упускает дополнительные возможности.

«Ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше заработать», — отметил Ферапонтов.

Он посоветовал выбирать банковскую карту, воспринимая ее как инструмент, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить «профит» в зависимости от требований, пишет Lenta.ru.

«Кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому „накопление миль“ для него в приоритете», — объяснил эксперт.