О недооцененности российского рубля в мире рассказал министр

По словам главы ведомства, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами.
При этом министр ожидает положительной динамики в 2020 году и начале 2021 года. За этот период рубль должен вернуться к фундаментальным значениям, уверен министр.
Решетников заявил, что далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться, однако в то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным, пишет Lenta.ru.
Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта.
Мнение экспертов
Ранее опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября.
Основными причинами ослабления курса рубля в последнее время стали политическая ситуация в Белоруссии и угроза применения новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, считают эксперты.
Курс
В ходе торгов 7 сентября курс евро впервые с 2016 года достиг отметки 90 рублей за единицу европейской валюты. Доллар в то же время торговался по 76,24 рубля.