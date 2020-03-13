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Экономика

О нулевом росте экономики в этом году заявил Кудрин

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключает, что российский бюджет в нынешнем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в $35 потеряет 3 трлн рублей, а роста экономики не будет.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ach.gov.ru

«Темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году, соответственно, будут ниже значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения», — цитирует ПРАЙМ Кудрина с заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Причем, по его прогнозам, «ниже цены отсечения (в $42 за баррель для пополнения ФНБ России) мы не получим около 500 миллиардов рублей». «Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП», — добавил глава СП.

План

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заверил журналистов, что правительство имеет план мер на случай ухудшения ситуации в российской экономике.

«У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет, но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (ведомств — ред.) особо продвигать», — цитирует ТАСС Белоусова.

На его взгляд, «пока ничего фатального не происходит».

До этого на заседании кабмина председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности, и «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства», пишет «Росбалт».

Что произошло

9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник».

Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31.

Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть.

На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США.

На ситуацию влияет и стремительное распространение по всему миру коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с COVID-19 пандемией.

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