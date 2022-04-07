О развязанной против России экономической войне заявил Мишустин

Глава кабмина подчеркнул — сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи.
В период пандемии российская экономика росла в 5 раз более высоким темпом, чем в развитых странах, подчеркнул глава кабмина. Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд, сообщил он.
Премьер отметил, что большинство предприятий смогли перенастроить свое дело, научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом, пишет bfm.ru.
Ранее Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций.