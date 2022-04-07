7 апреля
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Экономика

О развязанной против России экономической войне заявил Мишустин

Против России сегодня развязана настоящая экономическая война, поэтому перед кабмином и парламентом стоят исторические задачи — от их конструктивного взаимодействия будет зависеть то, как быстро адаптируется российская экономика к новым реалиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, пишет РИА Новости.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Глава кабмина подчеркнул — сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи.

В период пандемии российская экономика росла в 5 раз более высоким темпом, чем в развитых странах, подчеркнул глава кабмина. Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд, сообщил он.

Премьер отметил, что большинство предприятий смогли перенастроить свое дело, научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом, пишет bfm.ru.

Ранее Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций.

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