О развязанной против России экономической войне заявил Мишустин

Против России сегодня развязана настоящая экономическая война, поэтому перед кабмином и парламентом стоят исторические задачи — от их конструктивного взаимодействия будет зависеть то, как быстро адаптируется российская экономика к новым реалиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, пишет РИА Новости.