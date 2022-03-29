Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций

О новых контрсанкциях Мишустин сообщил на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета правительства в парламенте.

«Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это было ранее», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что слаженная работа правительства с депутатами крайне важна, учитывая давление на Россию.

«Мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом», — указал Мишустин.

По его словам, с депутатами придется обсудить вопросы развития оборонно-промышленного комплекса и патриотического воспитания.