О сложностях замещения доллара юанем рассказал глава банка «Открытие»

По словам Задорнова, с заменой доллара юанем есть определенные проблемы. Процесс, отметил он, не следует переоценивать.

Глава банка «Открытие» подчеркнул, что валюта не полностью конвертируется. Есть внутрикитайский юань и внешний.

Курсом валюты управляет не Народный банк, а Коммунистическая партия Китая. Как он будет двигаться, неизвестно.

Сложность — дефицит активов, отметил Михаил Задорнов. Банк предлагает кредиты и облигации в юанях. Сделаны первые размещения на сумму, эквивалентную 100 млн долларов.

«Не открою секрета, что китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином. Например, они не работают с санкционными российскими банками», — добавил он.

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