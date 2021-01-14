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Экономика

О темпах роста цен в 2021 году рассказал эксперт

Темпы роста цен в 2021 году быстро вернутся к прогнозируемым Центробанком 4% с декабрьского уровня 4,9%.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Большую часть года они будут колебаться в диапазоне 3−3,5%.

«Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3−3,5% большую часть следующего года», — цитирует гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко РИА Новости.

На данный момент экономическая активность остается подавленной, повышение тарифов растянуто во времени.

Инфляция в 2020 году составила в стране 4,91% против 3,04% в 2019 году, пишет News.ru. Центробанк прогнозировал инфляцию в интервале 4,6−4,9% (данные Росстата).

Регулятор рассчитывает, что в текущем году темпы роста цен составят 3,5−4%.

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