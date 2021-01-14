О темпах роста цен в 2021 году рассказал эксперт

Большую часть года они будут колебаться в диапазоне 3−3,5%.
«Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3−3,5% большую часть следующего года», — цитирует гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко РИА Новости.
На данный момент экономическая активность остается подавленной, повышение тарифов растянуто во времени.
Инфляция в 2020 году составила в стране 4,91% против 3,04% в 2019 году, пишет News.ru. Центробанк прогнозировал инфляцию в интервале 4,6−4,9% (данные Росстата).
Регулятор рассчитывает, что в текущем году темпы роста цен составят 3,5−4%.