17 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Об открытии новых рынков для импорта продуктов заявили в правительстве

Введенные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, страна открывает новые рынки для импорта продовольствия и заключает соглашения с новыми поставщиками, заявила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Интерфакс».

Мясо.
Мясо.
СС0

За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала.

Открыты также поставки инкубационных яиц. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпизоотической ситуации по болезням птиц разрешен ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

Вице-премьер уверена — никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость