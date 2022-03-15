Об открытии новых рынков для импорта продуктов заявили в правительстве

За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.
Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала.
Открыты также поставки инкубационных яиц. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпизоотической ситуации по болезням птиц разрешен ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят из Бразилии и Чили.
Вице-премьер уверена — никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет.