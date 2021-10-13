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Экономика

Об уловках банков при страховании заемщиков рассказали в ЦБ

Довольно часто в страховке жизни и здоровья заемщика прописано условие о том, что защита начинает действовать только через определенный срок после заключения договора.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

При этом подобная практика неуместна, так как клиенты заинтересованы в действии полиса с момента получения займа, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центрального банка России (ЦБ РФ).

Некоторые банки при оформлении договора включают в него дополнительные страховые риски, которые при этом не влияют на условия кредита, но могут составлять большую часть цены продаваемого полиса и достигать 120 тыс. рублей, в то время как основные риски не превышают 30 тыс. рублей, уточнили в ЦБ.

Часто банки не сообщают клиентам о том, что они могут отказаться от дополнительных рисков без ухудшения условий по займу и иногда списывают страховую премию со счета заемщика без подтверждения. В Центробанке уверены — подобные действия негативно отражаются на потребителях, пишет Газета.Ru.

Одним из возможных путей решения этих проблем может стать стандартизация продуктов кредитного страхования жизни и введение требований обязательного раскрытия информации клиенту.

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