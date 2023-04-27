Обанкротившееся предприятие на Алтае попытается продать дебиторку на колоссальную сумму в евро

22 мая пройдет аукцион по продаже имущества компании «Алтаймясопром». Три лота — это дебиторская задолженность, которая имеется у предприятия к фирмам на Кипре и в Гонконге. Общая сумма в пересчете на рубли превышает 1,5 млрд. Ранее по этим сделкам были серьезные вопросы.

На торги выставлено четыре лота. Первый — это дебиторская задолженность к компании «Кузбассмясопром». В суде было установлено, что в 2018 году алтайский свинокомплекс передал в Кемеровскую область 3,5 тыс. свиней. Судя по накладным, животные вывозились в соседний регион партиями в течение пяти дней.

Общая их стоимость — 24,6 млн рублей, которые так и не вернулись. Суд посчитал, что на тот момент «Кузбассмясопром» (входил в одну группу компаний, — прим. ред) уже был в стадии наблюдения, а «Алтаймясопром» хоть формально находился на плаву, но уже плохо рассчитывался с кредиторами.

Вердикт — сделка не действительна. Теперь 24,6 млн рублей попытаются продать в качестве дебиторской задолженности.

Каков иностранный след

Три других лота на суммы куда внушительнее — более 1,5 млрд рублей. Два лота (1,3 млрд рублей) связаны с задолженностью компании MAXXONIKO TRADING LTD, зарегистрированной на Кипре.

Море , природа , океан , дом у моря , Кипр. unsplash.com

Эта история еще в 2011 году. Тогда свинокомплекс подписал договор с иностранцами на поставку оборудования. Авансовый платеж по двум контрактам составлял ни много ни мало 7 и 14,4 млн евро.

По курсу тех лет это около 583 млн рублей. Сумму «Алтаймясопром» перевел на остров в полном объеме и даже получил часть обещанного товара на 2,2 млн евро. А затем все как-то сникло.

Позже, в декабре 2015 года, свинокомплекс заключил с поставщиком допсоглашение и продлил сроки предыдущего договора. Но за три года оборудование из теплых стран так и не прилетело. У таможни, тщательно следящей за такими моментами, возник резонный вопрос: «Где деньги, Зин?».

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

В декабре 2020 года алтайский арбитраж в первой инстанции принял его сторону и предписал MAXXONIKO TRADING LTD вернуть «Алтаймясопрому» деньги. По одному иску — 4,8 млн евро, по другому — почти 10 млн.

Теперь эти задолженности предлагается кому-то купить.

Еще одна дебиторская задолженность на 5,4 млн евро (436,9 млн рублей) имеет конконгский след. В том же 2011 году «Алтаймясопром» заключил соглашение с фирмой Тechno-Pharma Limited. Деньги на Восток ушли и так и не вернулись. Оспорить эту сделку удалось только в конце прошлого года.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Что случилось с инвестором

Напомним, «Алтаймясопром» занимался свинокомплексом на 300 тыс. голов. В проект было инвестировано 7,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд — средства Внешэкономбанка, 2,1 млрд руб. — средства еще одного совладельца «Алтаймясопрома» Александра Югана.

Предприятие было признано банкротом в феврале 2018 года. На тот момент в рамках проекта была пущена первая очередь свинокомплекса на 135 тыс. голов в год, комбикормовой завод был готов на 86%, вторая ферма — на 37%, мясохладобойня — на 35%, объекты инфраструктуры — на 50%.

«Алтаймясопром» входил в число приоритетных проектов некогда известной программы «Алтайское Приобье», которая не получила федерального финансирования. А почти все предприятия, входившие в нее, оказались на грани разорения.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Что касается нынешнего состояния свинокомплекса, то оно относительно стабильное. Им управляет компания «Митпром», которая сумела достроить объекты, доставшиеся от прежнего владельца и вывести проект в плюс.