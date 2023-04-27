Обанкротившееся предприятие на Алтае попытается продать дебиторку на колоссальную сумму в евро

На торги выставлено четыре лота. Первый — это дебиторская задолженность к компании «Кузбассмясопром». В суде было установлено, что в 2018 году алтайский свинокомплекс передал в Кемеровскую область 3,5 тыс. свиней. Судя по накладным, животные вывозились в соседний регион партиями в течение пяти дней.
Общая их стоимость — 24,6 млн рублей, которые так и не вернулись. Суд посчитал, что на тот момент «Кузбассмясопром» (входил в одну группу компаний, — прим. ред) уже был в стадии наблюдения, а «Алтаймясопром» хоть формально находился на плаву, но уже плохо рассчитывался с кредиторами.
Вердикт — сделка не действительна. Теперь 24,6 млн рублей попытаются продать в качестве дебиторской задолженности.
Каков иностранный след
Три других лота на суммы куда внушительнее — более 1,5 млрд рублей. Два лота (1,3 млрд рублей) связаны с задолженностью компании MAXXONIKO TRADING LTD, зарегистрированной на Кипре.
Эта история еще в 2011 году. Тогда свинокомплекс подписал договор с иностранцами на поставку оборудования. Авансовый платеж по двум контрактам составлял ни много ни мало 7 и 14,4 млн евро.
По курсу тех лет это около 583 млн рублей. Сумму «Алтаймясопром» перевел на остров в полном объеме и даже получил часть обещанного товара на 2,2 млн евро. А затем все как-то сникло.
Позже, в декабре 2015 года, свинокомплекс заключил с поставщиком допсоглашение и продлил сроки предыдущего договора. Но за три года оборудование из теплых стран так и не прилетело. У таможни, тщательно следящей за такими моментами, возник резонный вопрос: «Где деньги, Зин?».
В декабре 2020 года алтайский арбитраж в первой инстанции принял его сторону и предписал MAXXONIKO TRADING LTD вернуть «Алтаймясопрому» деньги. По одному иску — 4,8 млн евро, по другому — почти 10 млн.
Теперь эти задолженности предлагается кому-то купить.
Еще одна дебиторская задолженность на 5,4 млн евро (436,9 млн рублей) имеет конконгский след. В том же 2011 году «Алтаймясопром» заключил соглашение с фирмой Тechno-Pharma Limited. Деньги на Восток ушли и так и не вернулись. Оспорить эту сделку удалось только в конце прошлого года.
Что случилось с инвестором
Напомним, «Алтаймясопром» занимался свинокомплексом на 300 тыс. голов. В проект было инвестировано 7,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд — средства Внешэкономбанка, 2,1 млрд руб. — средства еще одного совладельца «Алтаймясопрома» Александра Югана.
Предприятие было признано банкротом в феврале 2018 года. На тот момент в рамках проекта была пущена первая очередь свинокомплекса на 135 тыс. голов в год, комбикормовой завод был готов на 86%, вторая ферма — на 37%, мясохладобойня — на 35%, объекты инфраструктуры — на 50%.
«Алтаймясопром» входил в число приоритетных проектов некогда известной программы «Алтайское Приобье», которая не получила федерального финансирования. А почти все предприятия, входившие в нее, оказались на грани разорения.
Что касается нынешнего состояния свинокомплекса, то оно относительно стабильное. Им управляет компания «Митпром», которая сумела достроить объекты, доставшиеся от прежнего владельца и вывести проект в плюс.