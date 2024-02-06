Обанкротившийся холдинг на Алтае пытается взыскать 3 млрд рублей с бесследно пропавшего человека

В разных инстанциях Арбитражного суда продолжают рассматривать дело о банкротстве некогда крупного агрохолдинга "Юг Сибири", которое обрастает все новыми подробностями. Не так давно вынесено решение в отношении одного из бывших управляющих. Он нарушил закон и теперь должен за это ответить деньгами. Правда, найти его никто не может.

Из сообщений конкурсного управляющего, который сейчас ведет дело "Юга Сибири", следует: в пользу обанкротившегося холдинга выиграно два дела. Ответчиком по каждому выступает некий Николай Овчинников.

Суммы претензий к нему немаленькие - 2,9 млрд рублей и 300 тыс. рублей.

В свое время именно Овчинников был ликвидатором компании. Функции эти он выполнял недолго и, когда пришло время передавать дела следующему, человек будто растворился.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

По закону отдать финансовые документы, печати, штампы и все остальное для последующей инвентаризации, оценки и реализации имущества ликвидатор должен в течение трех дней. Вовремя Овчинников этого не сделал.

Его уведомили еще раз - безответно. Когда суд начал разбираться, оказалось, что забрать документы конкурсный управляющий пытался не только у Овчинникова, но и у руководителя компании, финансового директора и бухгалтера.

Все они утверждали, что нужной документацией не обладают. Самое удивительное в этой истории, что вместе с документами пропал и сам Овчинников.

На заводе "АгроСиб-Раздолье". Олег Богданов

"Как следует из поступившего в суд ответа МВД России по Москве, Овчинников Николай объявлен в розыск, значится без вести пропавшим", — говорится в материалах Арбитражного суда.

Об ответчике известно совсем немного: когда-то занимался бизнесом, имел две фирмы в Москве и Крыму. Обе в настоящий момент ликвидированы. В отношении Овчинникова в 2023 году уже проходила процедура личного банкротства.

Что удалось продать

За почти шесть лет, что длится процедура банкротства "Юга Сибири", с молотка уже ушла часть активов бывшего агрохолдинга.

Ребрихинский мелькомбинат Компания "Юг Сибири"

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