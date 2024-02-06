Обанкротившийся холдинг на Алтае пытается взыскать 3 млрд рублей с бесследно пропавшего человека

Из сообщений конкурсного управляющего, который сейчас ведет дело "Юга Сибири", следует: в пользу обанкротившегося холдинга выиграно два дела. Ответчиком по каждому выступает некий Николай Овчинников.
Суммы претензий к нему немаленькие - 2,9 млрд рублей и 300 тыс. рублей.
В свое время именно Овчинников был ликвидатором компании. Функции эти он выполнял недолго и, когда пришло время передавать дела следующему, человек будто растворился.
По закону отдать финансовые документы, печати, штампы и все остальное для последующей инвентаризации, оценки и реализации имущества ликвидатор должен в течение трех дней. Вовремя Овчинников этого не сделал.
Его уведомили еще раз - безответно. Когда суд начал разбираться, оказалось, что забрать документы конкурсный управляющий пытался не только у Овчинникова, но и у руководителя компании, финансового директора и бухгалтера.
Все они утверждали, что нужной документацией не обладают. Самое удивительное в этой истории, что вместе с документами пропал и сам Овчинников.
"Как следует из поступившего в суд ответа МВД России по Москве, Овчинников Николай объявлен в розыск, значится без вести пропавшим", — говорится в материалах Арбитражного суда.
Об ответчике известно совсем немного: когда-то занимался бизнесом, имел две фирмы в Москве и Крыму. Обе в настоящий момент ликвидированы. В отношении Овчинникова в 2023 году уже проходила процедура личного банкротства.
Что удалось продать
За почти шесть лет, что длится процедура банкротства "Юга Сибири", с молотка уже ушла часть активов бывшего агрохолдинга.
Покупателем ребрихинского мелькомбината стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова. В 2023 году появилась информация, что актив перешел под контроль экспортного союза SEUS.
Служебно-техническое здание площадью 568,7 квадратных метров, гаражи на 10 машин, склад, подъездные пути, канализацию, а также земельный участок в Камне-на-Оби за 8,2 млн рублей купил Покровский завод растительных масел из Белгородской области.
Самые лакомые "кусочки" - два маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске - находятся в аренде группы "Благо".
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