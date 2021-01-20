Обезображенное лицо. Алтайский элеватор борется против мусорных контейнеров у входа в офис

Офис — лицо компании
Три контейнера для мусора установили буквально в 15 шагах от офиса «Топчихинского элеватора» (в Топчихе на ул. Гагарина, 71) — это произошло в начале 2020 года.
Офис — все ж таки лицо компании. Не удивительно, что элеватор попросил администрацию района убрать баки подальше.
«Контейнеры должны быть установлены позади здания или в месте, где меньше всего проходимость покупателей или посетителей», — объяснили переработчики.
В том, где должны стоять три бака с мусором, почти год разбирались глава района, Топчихинский сельсовет, прокуратура, Роспотребнадзор и арбитражный суд.
Но решить эту простую задачу оказалось совершенно невозможно. Даже через суд.
Сильные аргументы
Судебный иск к администрации района «Топчихинский элеватор» подал в октябре 2020 года — после того, как все, к кому он обратился со своей естественной (согласитесь) просьбой, отказались идти ему навстречу.
На суде прозвучали, на первый взгляд, сильные аргументы.
- Во-первых, по санитарным нормам, от места накопления отходов до зданий должно быть не меньше 20 метров. До офиса же элеватора — всего 13 метров (кстати, расстояние замеряли в присутствии комиссии, в состав которой вошло минимум три человека).
- Во-вторых, Роспотребнадзор, согласовывая схему размещения контейнеров в районе, для этой площадки утвердил другой адрес: ул. Гагарина, 58а. А поставили контейнеры на нечетной стороне у элеватора — на Гагарина, 71.
Но на суде ни один аргумент не сработал.
Адрес не тот, координаты те
Выяснилось, что требование размещать площадки для накопления мусора на расстоянии минимум 20 метров от здания на административные здания (вроде офиса элеватора) не распространяются. Касаются же они жилых зданий, территорий детсадов и школ.
С адресом оказалось еще интереснее. В заключении Роспотребнадзора от 6 февраля 2020 года кроме адреса указаны еще и географические координаты площадки — широта и долгота.
И вот фактически площадка с тремя контейнерами у элеватора имеет именно эти координаты. К тому же место, где сейчас стоят баки, вполне соответствует санитарным требованиям к расстоянию.
В итоге элеватору суд отказал. Решение в полном виде опубликовано в первый рабочий день 2021 года и еще не вступило в силу.
Где должна находиться площадка для накопления отходов
Площадка накопления твердых коммунальных отходов должна быть удалена от жилых зданий, территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на расстояние не менее 20 метров.
До территорий медицинских организаций — не менее 25 метров.
Источник: пункт 2.8. СанПиН 2.1.7.3550−19 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».