Обыски продолжаются? Чей бизнес будет следующим?

Какие еще отрасли находятся под «прицелом» ФНС в 2019 году и чья компания окажется следующей в очереди на проверку и обыски? Отвечает эксперт по налогам Владимир Туров (г. Москва).

Это далеко не последняя подобная «акция» в этом году. Налоговики серьезно взялись за «обеление» бизнеса. То есть, компаниям придется работать полностью легально, те, кто не согласен с таким раскладом — уйдут с рынка.

Что касается отраслевой «чистки», то в первую очередь, под ударом сферы, где больше всего «серых» схем и незаконных вычетов по НДС. Это — строительство, транспортная отрасль, клининг и агропромышленный сектор. Недавний пример с агрохолдингами — тому подтверждение.

Другая причина, по которой в вашу организацию могут прийти уже в ближайшее время — подозрение на фиктивное «дробление» бизнеса. ФНС в Письме №ЕД-4−2/25984 говорит, что служба обеспокоена «сообщениями о схемах дробления бизнеса, в частности в розничной торговле, оказании бытовых услуг и общепите». Что значит такая обеспокоенность налоговой? В бюджет поступает недостаточно средств, и к тем, кто снижает налоги с помощью фиктивного «дробления» будут применяться самые жесткие меры.

Наконец, «обнальщики». Бизнесменов не останавливают ни высокие риски, ни растущая комиссия, они продолжают верить в «обнал». А налоговая продолжает вычислять компании с незаконной наличностью и предъявлять им по-полной: недоимки, штрафы, пени. Компаниям, связанным с «обналом», особенно, в крупных масштабах стоит ждать визита ФНС и силовиков в любой момент.

В итоге, картина складывается печальная. Сибирский бизнес и так с трудом выживает, а попытки снизить налоги привычными «серыми» схемами тут же перекрываются ФНС. Налоговая действует четко и грамотно — либо работай по закону, либо готовься к многомиллионным доначислениям и риску потерять бизнес и свободу по 199 статье УК (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов).

Но, хочу заметить важную вещь. Многие бизнесмены уверены, что в России работать легально невозможно. Это не так, в России можно снижать налоги законно, совмещать режимы, не привлекая внимания ФНС, и иметь легальную наличность в бизнесе. Но этому нужно научиться.