Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов

В новой должности Александр Пахомов будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы.

Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.

До прихода в банк «Открытие» Александр Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ: начав с позиции регионального управляющего, в 2012 году стал директором департамента проблемных активов ВТБ24, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе «Открытие» и отвечал за объединение банков «Открытие» и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка «Открытие».

Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка «Открытие», возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы «Открытие».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.