Объём портфеля кредитных карт Алтайского филиала РСХБ превысил 200 млн рублей

В текущем году в Алтайском филиале РСХБ оформлено свыше 4200 кредитных карт общим лимитом 276 млн рублей. Самый востребованный продукт данного сегмента — кредитная карта Хозяина с функцией Cashback. Её владельцами стали более 2700 клиентов.

Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, сегодня наши клиенты активно участвуют в акции «Наличные без комиссии по карте РСХБ», которая продлиться до 31 декабря. Мы надеемся, что целенаправленная и системная работа всей команды филиала позволит нам, и дальше не снижая темпов продаж, успешно развивать карточный бизнес в регионе.