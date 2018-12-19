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Экономика
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Объём портфеля кредитных карт Алтайского филиала РСХБ превысил 200 млн рублей

За 11 месяцев 2018 года Алтайский филиал стал лидером по объему кредитного портфеля кредитных карт среди всех региональных филиалов Россельхозбанка. На 1 декабря объём портфеля карт филиала превысил 200 млн рублей. С января текущего года он вырос на 36%.

В текущем году в Алтайском филиале РСХБ оформлено свыше 4200 кредитных карт общим лимитом 276 млн рублей. Самый востребованный продукт данного сегмента — кредитная карта Хозяина с функцией Cashback. Её владельцами стали более 2700 клиентов.

Татьяна Руденко,
начальник отдела розничных продаж:

Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, сегодня наши клиенты активно участвуют в акции «Наличные без комиссии по карте РСХБ», которая продлиться до 31 декабря. Мы надеемся, что целенаправленная и системная работа всей команды филиала позволит нам, и дальше не снижая темпов продаж, успешно развивать карточный бизнес в регионе.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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