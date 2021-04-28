Объем привлеченных средств клиентов Россельхозбанка на Алтае превысил 41 млрд

В Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» объем привлеченных средств клиентов превысил 41 млрд рублей. Рост с начала года составил 12%, или более 4,5 млрд рублей. Основной прирост дали средства юридических лиц, показавшие рос на 24,7% и превысившие 22 млрд рублей. Объем средств физических лиц порядка 19 млрд рублей, рост с начала года составил 160 млн рублей.

«В апреле Алтайский региональный филиал Россельхозбанка отмечает свое 20-летие, и рост доверия клиентов является для нас показателем правильности выбранного пути. Банк универсальный и предлагает широкую линейку продуктов как для юридических лиц, занимающихся производством и сбытом агропродукции, так и для всех жителей края и республики, предлагая конкурентные ставки по депозитам и счетам. Мы стараемся отвечать потребностям самых взыскательных клиентов — доходность увеличена как по безопциональным вкладам, так и по вкладам с возможностью пополнения и снятия средств», — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

14 апреля 2021 года Россельхозбанк повысил процентные ставки по депозитам для физических лиц. Наибольший рост, до 0,7 п.п., составят ставки по вкладам линейки «Доходный» без опции пополнения и снятия. Максимальную ставку можно получить, разместив средства на срок от трех лет через дистанционные каналы банка.

Также ставки вырастут по линейке пенсионных вкладов — максимальная ставка по депозиту с пополнением и расходными операциями «Пенсионный плюс».

Прирост обеспечивает сегмент новых видов вкладов для частных лиц, рассчитанный на желание клиентов приумножить свои сбережения: «Накопительный счет», «Доходный», «Комфортный». Название вкладов отвечает своему назначению. Россельхозбанк предлагает и линейку вкладов для долгосрочного накопления «Надежное будущее», «Пополняемый», «Инвестиционный».