Объем средств частных клиентов Алтайского филиала РСХБ превысил 18 миллиардов

В Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по итогам первого квартала 2020 года объем средств частных клиентов превысил 18 млрд рублей. Рост с начала года составил 4,4% или более 750 миллионов. Объем вкладов по итогам первого квартала составил 16,2 млрд, а текущих счетов — 1,7 млрд, увеличившись на 27,5%.