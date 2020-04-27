Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
21

Объем средств частных клиентов Алтайского филиала РСХБ превысил 18 миллиардов

В Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по итогам первого квартала 2020 года объем средств частных клиентов превысил 18 млрд рублей. Рост с начала года составил 4,4% или более 750 миллионов. Объем вкладов по итогам первого квартала составил 16,2 млрд, а текущих счетов — 1,7 млрд, увеличившись на 27,5%.

Основным источником роста и формирования портфеля традиционно является линейка вкладов, разработанная для клиентов почетного возраста: «Пенсионный плюс», «Пенсионный доход» и новый вид вклада «Доходный пенсионный». Все они являются достаточно гибкими, так как позволяют совершать как приходные, так и расходные операции без потери начисленных процентов, либо фиксировать повышенный процент, при этом, отключая расходную функцию.

Прирост обеспечивает сегмент новых видов вкладов для частных лиц, рассчитанный на желание клиентов приумножить свои сбережения: «Накопительный счет», «Доходный», «Комфортный». Название вкладов отвечает своему назначению.

Россельхозбанк предлагает и линейку вкладов для долгосрочного накопления «Надежное будущее», «Пополняемый», «Инвестиционный».

Татьяна Руденко,
заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Из года в год количество клиентов Банка увеличивается. Доверие клиентов определяет дальнейшую диверсификацию видов вкладов, которые предлагает Банк. Линейка вкладов постоянно расширяется, меняя свое наполнение в зависимости от желания клиентов. Каждый может найти вклад, отвечающий его потребностям. Помимо традиционных инструментов инвестирования Банк предлагает и брокерское обслуживание, и размещение в инвестиционные продукты.

АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость