Объем средств частных клиентов Алтайского филиала РСХБ превысил 18 миллиардов

Основным источником роста и формирования портфеля традиционно является линейка вкладов, разработанная для клиентов почетного возраста: «Пенсионный плюс», «Пенсионный доход» и новый вид вклада «Доходный пенсионный». Все они являются достаточно гибкими, так как позволяют совершать как приходные, так и расходные операции без потери начисленных процентов, либо фиксировать повышенный процент, при этом, отключая расходную функцию.
Прирост обеспечивает сегмент новых видов вкладов для частных лиц, рассчитанный на желание клиентов приумножить свои сбережения: «Накопительный счет», «Доходный», «Комфортный». Название вкладов отвечает своему назначению.
Россельхозбанк предлагает и линейку вкладов для долгосрочного накопления «Надежное будущее», «Пополняемый», «Инвестиционный».
Татьяна Руденко,
заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:
Из года в год количество клиентов Банка увеличивается. Доверие клиентов определяет дальнейшую диверсификацию видов вкладов, которые предлагает Банк. Линейка вкладов постоянно расширяется, меняя свое наполнение в зависимости от желания клиентов. Каждый может найти вклад, отвечающий его потребностям. Помимо традиционных инструментов инвестирования Банк предлагает и брокерское обслуживание, и размещение в инвестиционные продукты.
АО «Россельхозбанк»