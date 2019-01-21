Объем средств клиентов Алтайского филиала РСХБ превысили 15 млрд рублей

На 1 января 2019 года объем привлеченных средств клиентов Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» во вкладах и на текущих счетах превысил 15 млрд рублей. За прошедший год он увеличился на 13%

Основную долю прироста от общего объема привлеченных средств обеспечили срочные вклады населения, которые составляют в общем портфеле 92%. В 2018 году в филиале физическими лицами открыто 21,8 тысяч депозитов на общую сумму 6,4 млрд рублей. Остаток на текущих счетах по итогам 2018 года составил более 1,1 млрд рублей. При этом возросла и клиентская база вкладчиков до 76,4 тысяч человек.

В декабре 2018 года для клиентов Россельхозбанка запущен новый продукт «Накопительный счет». Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5% годовых в рублях РФ, 1% годовых — в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. «Накопительный счет» может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Полные условия по банковскому счету физических лиц «Накопительный счет». Валюта счета — рубли РФ, доллары США. Минимальный остаток на счете в рублях — от 0, ставка — 5,00%. Минимальный остаток на счете в долларах США — от 0, ставка — 1,00%. Накопительный счет открывается только на имя клиента. Срок — бессрочный. Минимальный размер остатка на банковском счете — не установлен. Начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счете по состоянию на начало операционного дня. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы причитающихся процентов на Счет. При закрытии Счета ранее начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются. Пополнение — без ограничений. Расходные операции — без ограничений. Счет может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания. Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств на счет данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.