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Экономика
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Объем средств на счетах корпоративных клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 2 млрд рублей

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов по состоянию на 15 марта 2019 г. составил 2,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 59,5%.

С начала 2019 года в филиале открыто 242 расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило 8000.

АО «Россельхозбанк» предлагает полный спектр расчетно-кассовых услуг для бизнеса — от открытия всех типов рублевых и валютных счетов, до дистанционного управления расчетным счетом с помощью электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», «Интернет-клиент».

Для удобства своих клиентов в банке имеется возможность открыть счет без посещения отделения банка (достаточно подать заявку в режиме онлайн). Также существует возможность срочных переводов, а также возможность управлять собственными счетами через личный кабинет. Для дистанционного обслуживания разработаны более низкие тарифы.

Владимир Богданов,
директор филиала:

Конкурентоспособность наших продуктов и услуг для бизнеса региона, а также оперативное и надежное проведение финансовых операций клиентов Банка, свидетельствует о сохраняющемся доверии клиентов.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Источник: АО «Россельхозбанк»

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