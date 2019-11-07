Объем товарооборота между Алтайским краем в Казахстаном увеличился в полтора раза

С 2016 по 2018 годы объем товарооборота между Алтайским краем и Казахстаном увеличился в полтора раза за счет экспорта из региона разных видов продукции — товаров, сырья, материалов. Об этом 7 ноября рассказал губернатор Виктор Томенко на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Объем товарооборота между Алтайским краем и Республикой Казахстан составил порядка 480 млн долларов США, из них примерно 360 млн — это объем экспорта, 120 млн составил объем импорта.

Общий объем продукции, которую Алтайский край поставляет на экспорт, превышает 1,1 млрд долларов и это более 30% экспорта. «Это самый крупный наш партнер, следующим в этом списке является Китай, показатели экспорта в эту страну примерно в два раза меньше. Думаю, это о многом говорит», — отметил Томенко.

Он отметил, что граждане Казахстана, России и Алтайского края также обмениваются услугами во время путешествий для отдыха, лечения и обучения.

«Можно сделать вывод о том, что Республика Казахстан — это наш самый близкий партнер, ведь 840 километров российско-казахстанской границы проходит по территории Алтайского края, и это самый большой партнер из числа зарубежных стран», — подчеркнул Виктор Томенко.

У «Алтайвагона». altapress.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Мы должны понимать, что сегодня является основой нашего взаимодействия. Случайность ли то, что в прошлом году объемы закупок железнодорожных вагонов были существенными? Казахстанские операторы железной дороги обновляли свой парк, и им потребовалось купить около трех тысяч вагонов на предприятии «Алтайвагон». Это треть всего объема производства вагонов нашего предприятия за 2018 год. Мы должны постоянно анализировать ситуацию, чтобы понимать основу наших взаимоотношений и, отталкиваясь от этого «фундамента», строить планы на будущее.

По словам главы региона, к числу основных направлений сотрудничества Алтайского края и Казахстана относится поставка различной машиностроительной продукции (вагонов, сельскохозяйственной техники), кокса, полукокса, концентратов металлов (меди, цинка и других), продуктов питания. При этом продолжается формирование дальнейших перспектив сотрудничества.