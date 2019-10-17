Объем выдач ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19%

За восемь месяцев 2019 года ВТБ в Алтайском крае выдал более 3 200 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных средств вырос на 19%, количество кредитов — на 9%.

Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 года увеличилась на 2% и на 1 сентября составила 1,5 млн рублей. При этом доля готового жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет более 73%.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

В рамках стратегии банка мы нацелены на потребности клиентов, предлагаем широкую продуктовую линейку и постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования, периодически снижая ценовые параметры. Так, сегодня минимальная ставка по кредиту в банке составляет 5% годовых. Комфортные предложения по продукту обеспечивают также положительную динамику показателей бизнеса.

Ставка 5% годовых действует в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование. Воспользоваться льготными условиями могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок — до 30 лет.

За восемь месяцев 2019 года по данной программе в Алтайском крае банком выдано 111 кредитов на общую сумму более 177 млн рублей.

Справка

Процентные ставки и полные условия ипотеки с господдержкой: ставка — 5%; личное и имущественное страхование; срок кредита — от 1 года до 30 лет; возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы. Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве — от 1,5 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге — от 1 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. — от 500 тыс. до 12 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в остальных регионах — от 500−600 тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Приобретаемая недвижимость: жилое помещение, реализуемое юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору: долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору), купли-продажи (первая продажа); для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях. Заемщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 4-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству. Льготная ставка действует весь срок кредита.

Источник: Банк ВТБ (ПАО)