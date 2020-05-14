Объемы кредитов, полученных малым и средним бизнесом под поручительства Алтайского фонда МСП, увеличились в 3 раза

Интерес регионального бизнеса к гарантийной поддержке в 2020 году заметно превышает показатели прошлого года. Так, объем предоставленных поручительств за 4 мес. текущего составил 157,3 миллионов рублей, что в 2,3 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. К маю прошлого года фонд предоставил 13 поручительств, сегодня же количество прогарантированных сделок уже 33. Общий объем кредитов, привлеченных под поручительство Алтайского фонда МСП региональным бизнесом, увеличился более чем в 3 раза и составил 494,8 млн. руб.

Положительная динамика прослеживается по средневзвешенной ставке по привлеченным региональным бизнесом кредитам: если в прошлом году предприниматели кредитовались под гарантии фонда по стоимости кредита в среднем 8,44% годовых, то в этом — уже под 6,95% годовых.

По результатам рэнкинга региональных гарантийных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП на территории Сибирского федерального округа, НО «Алтайский фонд МСП» в 1 квартале 2020 г вошел в тройку лидеров по количеству и объему предоставленных поручительств, а также занимает устойчивое третье место по объему кредитов, привлеченных под гарантии фонда и общему объему гарантийного капитала, уступая аналогичным региональным организациям из Новосибирской и Иркутской областей.

Решением высшего органа управления Алтайского фонда МСП в 2020 году каталог гарантийных программ увеличился сразу на 3 новых гарантийных продукта. Так, Совет Фонда утвердил условия программы «Развитие», ориентированной на заемщиков, у которых есть сложности с наличием залога (либо его соответствием требованиям банков), программы «Микрозаем» — для компаний малого бизнеса, привлекающих льготные займы в Алтайском фонде микрозаймов, а также специальной гарантийной программы «Приоритет 2020», предусматривающей особые условия поддержки для предприятий, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.