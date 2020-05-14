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Малый бизнес
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Объемы кредитов, полученных малым и средним бизнесом под поручительства Алтайского фонда МСП, увеличились в 3 раза

Интерес регионального бизнеса к гарантийной поддержке в 2020 году заметно превышает показатели прошлого года. Так, объем предоставленных поручительств за 4 мес. текущего составил 157,3 миллионов рублей, что в 2,3 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. К маю прошлого года фонд предоставил 13 поручительств, сегодня же количество прогарантированных сделок уже 33. Общий объем кредитов, привлеченных под поручительство Алтайского фонда МСП региональным бизнесом, увеличился более чем в 3 раза и составил 494,8 млн. руб.

Наталья Магель, заместитель директора Алтайского Фонда МСП.
Наталья Магель, заместитель директора Алтайского Фонда МСП.
Алтайский Фонд поддержки МСП

Положительная динамика прослеживается по средневзвешенной ставке по привлеченным региональным бизнесом кредитам: если в прошлом году предприниматели кредитовались под гарантии фонда по стоимости кредита в среднем 8,44% годовых, то в этом — уже под 6,95% годовых.

По результатам рэнкинга региональных гарантийных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП на территории Сибирского федерального округа, НО «Алтайский фонд МСП» в 1 квартале 2020 г вошел в тройку лидеров по количеству и объему предоставленных поручительств, а также занимает устойчивое третье место по объему кредитов, привлеченных под гарантии фонда и общему объему гарантийного капитала, уступая аналогичным региональным организациям из Новосибирской и Иркутской областей.

Решением высшего органа управления Алтайского фонда МСП в 2020 году каталог гарантийных программ увеличился сразу на 3 новых гарантийных продукта. Так, Совет Фонда утвердил условия программы «Развитие», ориентированной на заемщиков, у которых есть сложности с наличием залога (либо его соответствием требованиям банков), программы «Микрозаем» — для компаний малого бизнеса, привлекающих льготные займы в Алтайском фонде микрозаймов, а также специальной гарантийной программы «Приоритет 2020», предусматривающей особые условия поддержки для предприятий, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

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