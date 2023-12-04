Облик будущего. Как эффективный менеджер может сплотить команду заказчиков, архитекторов и строителей для создания успешного бренда

Российский архитектурный стиль прошел большой путь: от авангарда 1920-х годов, когда говорили о городах будущего и стремились уйти от традиций, до функционализма спальных районов 1980-х, который ставил во главу угла прагматизм и функциональность. На дворе 2023 год, стиль современных зданий создает новую историю, а застройщики уделяют ему все больше внимания.

Однако создание красивого архитектурного ансамбля требует слаженной и эффективной работы массы людей самых разных профессий. Какую роль в этих процессах играет менеджмент, рассказала директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова.

— Вы напрямую связаны и со строительством, и с управленческой деятельностью. Какова роль менеджмента в формировании архитектурных обликов новых ЖК?

— Создание и последующая реализация проекта с красивой и современной архитектурой — крайне хлопотный процесс, который выходит далеко за рамки создания дизайн-проекта. Важность архитектурного облика проекта сегодня закрепилась не только в понимании застройщиков, но и на законодательном уровне: сегодня уже внесены изменения в действующее законодательство в части архитектурно-градостроительного облика объекта и порядка его согласования.

Мне кажется, что каждый застройщик уже пришел к пониманию: качественное архитектурное решение является не просто приятным бонусом для жителей будущего ЖК, но и влияет на окружающую застройку и облик города в целом.

Как и любой процесс, создание жилого комплекса, начиная с архитектурной концепции и заканчивая реализацией всего проекта, требует эффективной организации процессов. Если участники проекта будут работать, не задумываясь об общей цели и необходимости эффективно взаимодействовать друг с другом, успеха не будет.

Ксения Белоусова. Источник: компания «Алгоритм».

— Какие актуальные проблемы в этом направлении имеются сегодня?

— Приведу самый простой пример: архитектор разработал современный проект, который вызвал всеобщее одобрение, после чего на этой же волне восхищения проект утвердили. Но уже на начальной стадии проекта строители сталкиваются с техническими, а заказчик с финансовыми сложностями реализации. И тут начинается поиск «виноватых»: то ли архитектор не учел сложность проекта, то ли у строителей не хватает квалификации, то ли заказчик переоценил свои финансовые возможности.

Практика показывает, что зачастую каждая сторона видит корень проблем в действиях другой стороны. Архитекторы винят строителей в некомпетентности и невнимательном изучении документации. Строители, в свою очередь, критикуют проектировщиков из-за нереализуемых проектных решений и выбора сложных или редких отделочных материалов. Заказчики недовольны несогласованностью действий проектировщиков и строителей, затянутыми сроками сдачи работ, либо низким их качеством и постоянным удорожанием проекта.

Эти проблемы сегодня как никогда актуальны для региональных девелоперов. Многое из озвученного нужно, а главное, можно решить. А наиболее эффективным инструментом в решении подобных задач было и будет создание и внедрение новых подходов в управлении и решении деловых задач.

— И решением подобной проблемы является хороший менеджер?

— Нет, хороший менеджер не решит эту проблему. Решить ее может эффективный менеджер, который является не просто квалифицированным специалистом, обладающим специальными профильными знаниями и умениями. Это должен быть человек с навыками управления, способный собрать эффективную команду, умеющий выстраивать личные и профессиональные связи.

— А с чьей именно стороны наиболее важно влияние менеджера?

— Каждый из участников строительства ЖК является равным по отношению к другим. Создание качественного проекта — это общая цель для всех! Именно поэтому, я считаю, что тезис «каждый должен заниматься своим делом» очень правильный.

Каждый отдельный специалист — профессионал в своей части, в своей должности, в своем направлении. И это я говорю не только об архитекторе, строителе или заказчике. Эта аксиома распространяется на любого работника любой сферы.

Поэтому благодаря своему таланту, профессиональным взглядам и умениям, архитектор, в первую очередь, способен творить, создавать нечто красивое и оригинальное. При наличии отдельного звена в виде менеджера человек может сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на выстраивание взаимодействия всех творческих специалистов внутри команды. Это самостоятельное направление, это другая работа, с другой спецификой, и для нее всегда нужно привлекать отдельного специалиста.

Аналогично для выстраивания успешного взаимодействия с заказчиком необходимым условием является «общий язык», на котором стороны способны разговаривать и понимать друг друга. В этом аспекте управленцу всегда легче взаимодействовать с управленцем. Наличие эффективного менеджера не просто упрощает взаимодействие, а повышает его результативность.

ЖК «Прайм». Источник: компания «Алгоритм».

— А что касается строителей?

— Этот аспект менеджмента также критически важен, ведь именно строители воплощают проект, а значит, уровень взаимодействия с ними напрямую отражается на качестве продукта. В процессе строительства часто возникают непредвиденные ситуации, и опытные строители могут посоветовать, как эффективней их решить. И их тоже нужно и важно слышать другим участникам проекта.

Однако в реальной жизни, к сожалению, эффективное взаимодействие получается не всегда. Поэтому мы вновь возвращаемся к персоне эффективного управленца, но уже с третьей стороны, у которого двойная задача:

- во-первых, это ведение внешних переговоров, умение не только отстаивать свою позицию, но и учитывать интересы, пожелания и проблемы другой стороны.

- во-вторых, это выстраивание внутренних процессов и доведение до своих специалистов необходимых задач и позиций, без ущемления их личных амбиций и гордости.

— Насколько эффективно подобный формат взаимодействия применяется в вашей работе сегодня?

— Мы очень активно стремимся к такому формату работы. Пример такого успешного взаимодействия — один из реализованных нашей группой компаний проект — ЖК «Джаз», который в 2022 году получил золотой диплом смотра-конкурса лучших архитектурных произведений «Зодчество в Сибири» в разделе «Постройки».

Проект был представлен на конкурс после завершения его строительства, т.е. получил наивысшую оценку как с точки зрения архитектурного стиля и проектных решений, так и с точки зрения фактической реализации архитектурного замысла.

Не менее важным продолжением выстраивания взаимодействия можно назвать и наши новые проект, которые, я считаю, также могут побороться за призовые места в аналогичных конкурсах.

Современный девелопер, как я уже говорила, пришел к важному пониманию, что качественное современное архитектурное решение — это большой шаг вперед, который не только приносит прибыль, но и становится важной составляющей бренда, необходимой для создания комфортного и красивого городского пространства.