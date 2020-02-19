2020 год начался «лихо». После громких перестановок в структуре власти, бывший глава ФНС Михаил Мишустин занял кресло премьер-министра, а ему на смену пришел бывший замглавы ведомства — Даниил Егоров.

«Обнал» не пройдет: что ждет сибирских бизнесменов в 2020 году.

Российским бизнесменам новый глава налоговиков известен не понаслышке. Именно Егоров разработал и внедрил систему АСК НДС-2, онлайн-кассы, именно он занялся «обелением» бизнеса и провел настоящую «обнальную» чистку в сфере клининга.

Что изменится в отношениях бизнеса и налоговой после его прихода? Как будут бороться с «серыми» схемами, и кто окажется «под прицелом» налоговой в 2020 году? Эти вопросы мы задали налоговому эксперту Владимиру Турову (г. Москва).

Владимир Туров:

Даниил Егоров — профессионал своего дела, и если он сказал, что выведет российский бизнес из тени, то сделает это. Его главные инициативы — АСК НДС-2, онлайн-кассы, цифровые базы данных как раз и были созданы для того, чтобы находить любые разрывы и несоответствия в налоговых цепочках. Могу с уверенностью сказать, что нас ждет дальнейшая цифровизация бизнеса. Новая задача ФНС — видеть абсолютно все, каждую операцию, каждую сделку, каждого контрагента. Теперь на помощь людям пришли и автоматизированные системы, которые следят за потенциальными нарушителями 24 часа в сутки. То есть, шансов работать в «серую» незаметно практически не останется. Также, новый глава ФНС известен как непримиримый боец с «обналом». Масштабные чистки в сфере клининга и агропромышленном комплексе были частью этой борьбы. Теперь, имея гораздо больше ресурсов и цель на повышение сборов, налоговики смогут окончательно выбить «обнальщиков» с рынка. И, никакие высокие комиссии у «обнальных» контор не будут гарантом безопасности. К сожалению, далеко не все бизнесмены понимают необходимость работать легально. Из-за этого у нас растет средний «чек» налоговой проверки (за 2019 год достиг 22 млн рублей на компанию). Из-за этого растет количество уголовных дел, возбужденных по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) с наказанием до 6-ти лет тюрьмы. И из-за этого все учащаются случаи применения субсидиарной ответственности, когда собственник, директор и главный бухгалтер отвечают своим имуществом по долгам компании. С другой стороны, все понимают, что платить максимум налогов настолько затратно, что денег на развитие бизнеса просто не остается. Хотя я лично убежден, что в России можно работать легально, снижая налоги на 30−40% законными путями. И положительная судебная практика — тому подтверждение. И главный плюс работы в «белую» — вы станете неинтересны для налоговиков.

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