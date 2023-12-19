Обновление рекорда. Почему банковский бизнес на Алтае растет опережающими темпами

Банковский бизнес в Алтайском крае растет быстрее экономики – разумеется, если оценивать по средним результатам работы промышленности, сельского хозяйства и строительства. В банках мы видим двузначный рост показателей, в отраслях результаты намного скромнее. Об этом феномене, об усилении роли государства в развитии финансового сектора, предварительных итогах и трендах года, алтайские финансисты поспорили в ходе экспертного совета премии «Менеджер года-2023» в ИД «Алтапресс».

Опережающий рост

Дискуссию породил вопрос одного из участников экспертного совета: «В этом банке рост за 20%, в том за 30%. А в каких отраслях мы видим такой же рост»?

Результаты работы клиентов банков из реального сектора в самом деле более скромные. Объем промпроизводства, по данным крайстата, увеличился на 7,1% (десять месяцев 2023 года). В сельском хозяйстве индекс производства за этот же период вообще отрицательный – 90%.

В жилищном строительстве растет ввод только индивидуальных домов, а вот ввод высоток сократился на 44%. В целом за четыре года (с 2019-го по 2023-й) объем текущего строительства в регионе упал с 1,1 млн кв. метров до 672 тыс., приводит статистику Союз строителей края.

Результаты работы банков, наоборот, весьма впечатляющие.

Александр Кокорев ("Газпромбанк") и Дмитрий Горбунов (ВТБ). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Выше инфляции

«По ряду позиций (ипотека, автокредитование) объем выдач существенно превысил уровень трех кварталов рекордного 2021 года. Портфель кредитов ВТБ предприятиям края и Республики Алтай по итогам девяти месяцев вырос на 21%. Полагаю, у коллег в целом - похожая картина», - объясняет Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Насчет коллег алтайский управляющий ВТБ не погрешил против истины. В алтайском филиале Сбера кредитный портфель юрлиц прирос на 35% (девять месяцев 2023 года к такому же периоду 2022-го), физлиц – на 27%. При этом динамика кредитования превышает показатель инфляции.

«Газпромбанк» в Алтайском крае за последние полтора года вообще удвоил совокупный объем активов и пассивов. «По итогам 2022 года получили рекордный финансовый результат, в этом году планируем уверенно обновить рекорд», - объяснил Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка».

Александр Кокорев ("Газпромбанк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Трансформация экономики

О последних полутора годах финансисты говорят по вполне понятным причинам. После начала спецоперации экономика России вступила на путь трансформации. И бюджетные вливания, включая оборонные заказы, прямые субсидии на поддержку базовых отраслей, стали играть куда большую роль, чем раньше.

Ольга Ермолова, региональный директор «Промсвязьбанка», осуществляющего сопровождение контрактов с предприятиями ОПК, говорит о колоссальном объеме денежных средств, поступающем в регион по госзаказам. Называть размеры оборонного заказа и процент увеличения она не вправе - информация засекречена.

В дальнейшем эти средства расходятся по экономике и попадают на счета контрагентов из гражданского сектора. Рост средств на счетах юрлиц в Алтайском крае составляет 170% - здесь и содержится ответ на вопрос, почему в банках такой рост.

Ольга Ермолова ("Промсвязьбанк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Драйверы роста

Среди драйверов роста в корпоративном кредитовании – не только промышленность, но и все, что связано с сельским хозяйством и жилищным строительством, а в розничном направлении – ипотека, - пояснили в Сбере.

При этом в Сбере в восемь раз (за девять месяцев года к аналогичному периоду 2022-го) увеличился объем выданных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (как с нуля, так и на достройку). Востребованы, в первую очередь, госпрограммы и, стало быть, кредиты по льготным, не рыночным, ставкам.

«В розничном сегменте объем бизнеса ВТБ в регионе увеличился в первую очередь за счет ипотеки. Мы получили резкий рост потребительской активности на фоне роста ключевой ставки», - подтвердил и Дмитрий Горбунов.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Впрочем, как уже писал altapress.ru, объемы ипотеки начали проседать уже в октябре.

Противоречивая политика

Между тем, Игорь Германенко, председатель правления «Алтайкапиталбанка», – усмотрел противоречия между госпрограммами кредитования по льготным ставкам и денежно-кредитной политикой властей.

Ключевую ставку повысили до 15%. Сделано это, чтобы (казалось бы) притормозить кредитование, снизить инфляцию и стабилизировать курс рубля – такие звучали заявления. Однако инфляция не снижается, динамика курса национальной валюты остается непонятной.

А льготные ставки по госпрограммам разгоняют кредитование. «С точки зрения экономики мне трудно объяснить это и себе, и клиентам», - удивился Германенко.

Игорь Германенко, "Алтайкапиталбанк". Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Мобилизационные решения

Ответил ему Андрей Макулов из «Почтобанка». Он предположил, что ключевая ставка в ближайшие полгода-год будет расти, а кредиты будут выдавать в первую очередь льготные – субсидируемые из бюджета.

Это усиление роли государства в банковском секторе, с одной стороны, плохо, но с другой стороны – все же хорошо, рассуждал банкир.

«Хорошо, потому что государство стало регулировать систему не путем запретов, отзыва лицензий, наложения ограничений, а вот таким косвенным путем. Он более мягкий и все-таки более экономический. Это элемент проведения государством своей политики в экономике, поддержка приоритетных отраслей, в мобилизационный период это всегда был выигрыш против чисто рыночных механизмов», - считает Макулов.

Ирина Бубенко ("Альфа-Банк") и Андрей Макулов ("Почтобанк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

События и тренды в банковской сфере Алтая

Технология года

Искусственный интеллект. Он используется не первый год, но для крупных банков он стал полноценным рабочим инструментом. «Около 40% клиентов крупного и среднего бизнеса могут получать кредиты без посещения офиса и предоставления документов, только имея расчетный счет. Два-три клика – и деньги приходят к ним на счет в течение нескольких минут. Это происходит благодаря внедрению инструментов искусственного интеллекта», - сказал Иван Шешиков.

Сделка года

Присоединение банка «Открытие» к ВТБ. Процесс стартовал в 2023 году и закончится в конце 2024-го. «Перед нами стоит задача сохранить лучшие практики и сервисы, наработанные командами, и обеспечить бесшовный переход клиентов в ВТБ», - объяснил Дмитрий Горбунов.

Банк «Открытие». Анна Зайкова

Тренд года

Госпрограммы. Государственные программы кредитования по льготным ставкам, субсидируемым из бюджета, играют все большую роль в кредитовании как корпоративных клиентов, так и физических лиц. По прогнозам банка ВТБ, до конца 2023 года доля госпрограмм в общем объеме продаж ипотеки российских банков достигнет 55%. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году - 47%.

Акцент года

Акцент банков на здоровом питании и здоровье. Николай Бойко, директор алтайского филиала «Россельхозбанка», рассказал, что банк участвует в продвижении фермерской продукции, стал стратегическим партнером нескольких гастрофестивалей. Провел конкурс среди рестораторов и фестиваль фермерской еды «Свое» в Барнауле.

Сервис СберЗдоровье ведет мониторинг хронических больных с артериальной гипертензией. «Клиенты с помощью тонометра измеряют давление, данные автоматически направляются врачу. При необходимости специалист оперативно свяжется с пациентом и скорректирует терапию или даст рекомендации. Подключить продукт можно как в офисах, так и онлайн», - сказал Иван Шешиков.

Правильное питание. Unsplash.com

Формат года

В 2019 году эксперты прогнозировали закрытие большой части банковских офисов – предполагалось, что они сохранятся лишь как VIP-услуга. Прогнозы не оправдались - банки продолжают их развивать, но меняют их формат.

Так, ВТБ намерен развивать сеть офисов легкого формата в небольших населенных пунктах. «Промсвязьбанк» открыл мини-офис на предприятии – в ФНПЦ «Алтай», в планах открыть еще на двух крупных предприятиях.

Сбер реконструировал около 40 сельских офисов и обновил почти четверть сети в Барнауле. Его мобильные офисы приезжают уже в 170 малых сел края.