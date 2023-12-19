Обновление рекорда. Почему банковский бизнес на Алтае растет опережающими темпами

Опережающий рост
Дискуссию породил вопрос одного из участников экспертного совета: «В этом банке рост за 20%, в том за 30%. А в каких отраслях мы видим такой же рост»?
Результаты работы клиентов банков из реального сектора в самом деле более скромные. Объем промпроизводства, по данным крайстата, увеличился на 7,1% (десять месяцев 2023 года). В сельском хозяйстве индекс производства за этот же период вообще отрицательный – 90%.
В жилищном строительстве растет ввод только индивидуальных домов, а вот ввод высоток сократился на 44%. В целом за четыре года (с 2019-го по 2023-й) объем текущего строительства в регионе упал с 1,1 млн кв. метров до 672 тыс., приводит статистику Союз строителей края.
Результаты работы банков, наоборот, весьма впечатляющие.
Выше инфляции
«По ряду позиций (ипотека, автокредитование) объем выдач существенно превысил уровень трех кварталов рекордного 2021 года. Портфель кредитов ВТБ предприятиям края и Республики Алтай по итогам девяти месяцев вырос на 21%. Полагаю, у коллег в целом - похожая картина», - объясняет Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.
Насчет коллег алтайский управляющий ВТБ не погрешил против истины. В алтайском филиале Сбера кредитный портфель юрлиц прирос на 35% (девять месяцев 2023 года к такому же периоду 2022-го), физлиц – на 27%. При этом динамика кредитования превышает показатель инфляции.
«Газпромбанк» в Алтайском крае за последние полтора года вообще удвоил совокупный объем активов и пассивов. «По итогам 2022 года получили рекордный финансовый результат, в этом году планируем уверенно обновить рекорд», - объяснил Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка».
Трансформация экономики
О последних полутора годах финансисты говорят по вполне понятным причинам. После начала спецоперации экономика России вступила на путь трансформации. И бюджетные вливания, включая оборонные заказы, прямые субсидии на поддержку базовых отраслей, стали играть куда большую роль, чем раньше.
Ольга Ермолова, региональный директор «Промсвязьбанка», осуществляющего сопровождение контрактов с предприятиями ОПК, говорит о колоссальном объеме денежных средств, поступающем в регион по госзаказам. Называть размеры оборонного заказа и процент увеличения она не вправе - информация засекречена.
В дальнейшем эти средства расходятся по экономике и попадают на счета контрагентов из гражданского сектора. Рост средств на счетах юрлиц в Алтайском крае составляет 170% - здесь и содержится ответ на вопрос, почему в банках такой рост.
Драйверы роста
Среди драйверов роста в корпоративном кредитовании – не только промышленность, но и все, что связано с сельским хозяйством и жилищным строительством, а в розничном направлении – ипотека, - пояснили в Сбере.
При этом в Сбере в восемь раз (за девять месяцев года к аналогичному периоду 2022-го) увеличился объем выданных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (как с нуля, так и на достройку). Востребованы, в первую очередь, госпрограммы и, стало быть, кредиты по льготным, не рыночным, ставкам.
«В розничном сегменте объем бизнеса ВТБ в регионе увеличился в первую очередь за счет ипотеки. Мы получили резкий рост потребительской активности на фоне роста ключевой ставки», - подтвердил и Дмитрий Горбунов.
Впрочем, как уже писал altapress.ru, объемы ипотеки начали проседать уже в октябре.
Противоречивая политика
Между тем, Игорь Германенко, председатель правления «Алтайкапиталбанка», – усмотрел противоречия между госпрограммами кредитования по льготным ставкам и денежно-кредитной политикой властей.
Ключевую ставку повысили до 15%. Сделано это, чтобы (казалось бы) притормозить кредитование, снизить инфляцию и стабилизировать курс рубля – такие звучали заявления. Однако инфляция не снижается, динамика курса национальной валюты остается непонятной.
А льготные ставки по госпрограммам разгоняют кредитование. «С точки зрения экономики мне трудно объяснить это и себе, и клиентам», - удивился Германенко.
Мобилизационные решения
Ответил ему Андрей Макулов из «Почтобанка». Он предположил, что ключевая ставка в ближайшие полгода-год будет расти, а кредиты будут выдавать в первую очередь льготные – субсидируемые из бюджета.
Это усиление роли государства в банковском секторе, с одной стороны, плохо, но с другой стороны – все же хорошо, рассуждал банкир.
«Хорошо, потому что государство стало регулировать систему не путем запретов, отзыва лицензий, наложения ограничений, а вот таким косвенным путем. Он более мягкий и все-таки более экономический. Это элемент проведения государством своей политики в экономике, поддержка приоритетных отраслей, в мобилизационный период это всегда был выигрыш против чисто рыночных механизмов», - считает Макулов.
События и тренды в банковской сфере Алтая
Технология года
Искусственный интеллект. Он используется не первый год, но для крупных банков он стал полноценным рабочим инструментом. «Около 40% клиентов крупного и среднего бизнеса могут получать кредиты без посещения офиса и предоставления документов, только имея расчетный счет. Два-три клика – и деньги приходят к ним на счет в течение нескольких минут. Это происходит благодаря внедрению инструментов искусственного интеллекта», - сказал Иван Шешиков.
Сделка года
Присоединение банка «Открытие» к ВТБ. Процесс стартовал в 2023 году и закончится в конце 2024-го. «Перед нами стоит задача сохранить лучшие практики и сервисы, наработанные командами, и обеспечить бесшовный переход клиентов в ВТБ», - объяснил Дмитрий Горбунов.
Тренд года
Госпрограммы. Государственные программы кредитования по льготным ставкам, субсидируемым из бюджета, играют все большую роль в кредитовании как корпоративных клиентов, так и физических лиц. По прогнозам банка ВТБ, до конца 2023 года доля госпрограмм в общем объеме продаж ипотеки российских банков достигнет 55%. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году - 47%.
Акцент года
Акцент банков на здоровом питании и здоровье. Николай Бойко, директор алтайского филиала «Россельхозбанка», рассказал, что банк участвует в продвижении фермерской продукции, стал стратегическим партнером нескольких гастрофестивалей. Провел конкурс среди рестораторов и фестиваль фермерской еды «Свое» в Барнауле.
Сервис СберЗдоровье ведет мониторинг хронических больных с артериальной гипертензией. «Клиенты с помощью тонометра измеряют давление, данные автоматически направляются врачу. При необходимости специалист оперативно свяжется с пациентом и скорректирует терапию или даст рекомендации. Подключить продукт можно как в офисах, так и онлайн», - сказал Иван Шешиков.
Формат года
В 2019 году эксперты прогнозировали закрытие большой части банковских офисов – предполагалось, что они сохранятся лишь как VIP-услуга. Прогнозы не оправдались - банки продолжают их развивать, но меняют их формат.
Так, ВТБ намерен развивать сеть офисов легкого формата в небольших населенных пунктах. «Промсвязьбанк» открыл мини-офис на предприятии – в ФНПЦ «Алтай», в планах открыть еще на двух крупных предприятиях.
Сбер реконструировал около 40 сельских офисов и обновил почти четверть сети в Барнауле. Его мобильные офисы приезжают уже в 170 малых сел края.