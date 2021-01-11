Обнуление-2.0. Кто и зачем на Алтае тайком от компаний подает за них налоговые декларации

«Обнуление», по мнению ученых-филологов, стало словом 2020 года. Между тем, бизнесмены с ним познакомились раньше всех — правда, политика тут ни причем. Речь — о нулевых налоговых декларациях, которые подают неизвестные лица от имени реальных компаний втайне от них. К каким последствиям ведет такое «налоговое обнуление» и кто может быть их инициатором? Об этом мы поговорили со специалистом по налогообложению Алексеем Кулагиным.

Бледный вид перед покупателем

«Представим, что я — ваш поставщик, а вы — мой покупатель. Мы заключили сделку. Исполнили ее. Отчитались о ней в налоговую, — рассказывает налоговый консультант Алексей Кулагин. — Я задекларировал реализацию в ваш адрес. Вы — покупку у меня товаров, работ или услуг, а НДС по этой сделке поставили себе к вычету».

Проходит время. И кто-то без ведома поставщика — но от его имени (!) — подает в налоговую сведения, что этой сделки не было — нулевую декларацию.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

Сюрприз этот вовсе не безобидный. Раз сделки не было — контрагент-покупатель автоматом теряет право на налоговый вычет по НДС и становится должен государству.

«У компании-поставщика возникает переплата по налогам, которую налоговый орган никогда не вернет под любыми предлогами. И будет очень „бледный вид“ перед контрагентом-покупателем».

Уплата налогов. Pixabay.com

Директор на связь не выходит

О том, что уточненные нулевые декларации за поставщиков товаров и услуг втайне от них подают неизвестные персонажи, интернет-ресурсы пишут уже как минимум два года.

Описание кейсов везде более-менее однотипное. Обычно поставщик узнает об обнулении своих деклараций от раздраженных контрагентов-покупателей, которых уже вызывали в налоговую по поводу так называемых «разрывов».

«Компанию-покупателя в инспекции склоняют к добровольному уточнению своих налоговых обязательств и запугивают выездной проверкой», — рассказывает Кулагин.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Недавно такой случай обнуления деклараций произошел в Октябрьской ИФНС.

«Нулевые декларации были поданы от лица руководителя бухгалтерской фирмы, расположенной в непосредственной близости от инспекции. Директор пострадавшей компании нанес в эту фирму визит. Он попросил сотрудников сообщить директору, что, возможно, кто-то воспользовался ее честным именем. Но вместо того, чтобы выйти на связь для совместного обсуждения ситуации, человек просто прячется», — говорит Алексей Кулагин.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

Мишень «обнулителей»

По данным издания klerk.ru, с 10 ноября в налоговые инспекции Москвы поступают тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС в день (!).

По сведениям собеседника altapress.ru, в Алтайском крае это тоже не единичные факты, хотя масштаб проблемы оценить трудно — нет полной информации.

«Проблема достаточно серьезна — ведь компаниям предлагают оплатить в бюджет от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. А за каждым частным случаем стоят конкретные люди, их деньги, семьи, сотрудники, долги по банковским кредитам и, наконец, время, которое налогоплательщики вынуждены тратить абсолютно непродуктивно», — объясняет он.

В качестве мишени, по словам Алексея Кулагина, инициаторы обнуления чаще всего выбирают компании, у которых есть «разрывы» — расхождения с декларациями их поставщиков. Но тайных «обнулителей» это, в общем-то, никак не оправдывает.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

Кому это выгодно

По информации klerk.ru, фальшивки подают «спящие» бухгалтерские фирмы — они не вели никакой деятельности и не платили налоги, но тут очнулись и завалили ФНС. Кто стоит за их спиной? Подтвержденной информации пока нет.

Другой вопрос, кому это может быть выгодно?

«Наличие „разрывов“ и их суммарный объем в денежном выражении являются значимым показателем эффективности работы того или иного низового налогового органа. Поэтому мне сложно представить, что кто-то еще, кроме инспекций, заинтересован в обнулении деклараций. Кстати, причина появления разрывов — в том числе, „обнуление“ деклараций», — говорит Кулагин.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

Правда, некоторые СМИ все же утверждают: у налоговиков нет мотивов инициировать подачу за компании «нулевок» — ведь это создает только хаос. Но Кулагин сомневается в справедливости этого утверждения.

«Пусть мне покажут еще на одного, кроме налоговой, выгодоприобретателя по таким ситуациям. Не думаю, что у кого-то это получится», — комментирует он.

Между тем, при подаче деклараций в электронном виде фирмы должны предъявить доверенность от компании с электронной цифровой подписью (ЭЦП) — а ее получение стоит денег. Кто станет на это тратиться?

«Та бухгалтерская фирма, от имени директора которой были поданы нулевки в Октябрьскую ИНФС, сама предоставляет услуги по оформлению ЭЦП, да и не такие уж и большие это деньги», — отвечает Алексей Кулагин.

Закон. Анна Зайкова

Не закон , а кистень

Собеседник altapress.ru полагает, что обнуление деклараций, кто бы за ним ни стоял, сводит на нет все возможные позитивные результаты, даже если инициаторы руководствовались благородными мотивами, например — пополнением бюджета.

Кулагин обращает внимание и на морально-этический аспект проблемы «обнуления» деклараций, используя в качестве иллюстрации диалог главных героев знаменитого кинофильма «Место встречи изменить нельзя», когда Шарапов, осуждая Жеглова за подброшенный вору-карманнику кошелек, говорит:

«Я так понимаю: если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень»!

«Это наносит невосполнимый репутационный вред институтам государственной власти, — полагает Алексей Кулагин. — Поэтому мне как последовательному стороннику взаимоотношений предпринимателей и налоговых органов исключительно в правовом поле в данном случае ближе позиция Шарапова. А вам»?

Алексей Кулагин. Олег Богданов.

Встает на формальные позиции

Алексей Кулагин ответил еще на несколько вопросов altapress.ru.

— Разве в налоговой службе не заложена система проверки при подаче деклараций?

— В большинстве случаев налоговый орган встает на формальные позиции и ссылается на отсутствие определенных законом обстоятельств, препятствующих приему деклараций. Декларация подана по установленной форме? Да. Подписана электронной цифровой подписью? Подписана.

Заявления в таких случаях не эффективны, в лучшем случае вы получите очередную бюрократическую отписку. Однако вспомним, какую изворотливость применяли инспекции в диаметрально противоположной ситуации, имевшей место некоторое время тому назад, когда в приеме деклараций отказывали по надуманным предлогам. И стоило больших трудов убедить контролеров, что у них нет законных оснований для таких отказов.

ФНС. www.nalog.ru

— Как налоговые инспекции реагируют на жалобы тех , кому за его спиной обнулили декларации?

— Демагогически — ссылаются на отсутствие определенных законом обстоятельств, препятствующих приему деклараций. Либо предлагают сдать еще одну уточненную декларацию.

— Может быть , в этом как раз и выход — на их «уточненку» подать свою?

— Закон не ограничивает количество возможных корректировочных деклараций, но каждый раз открывается новый срок камеральной проверки 3 месяца и налогоплательщик попадает под очередной пресс требований и претензий налоговиков.

Кстати, напомню бухгалтерам: не надо поддаваться на уловки инспекторов и сдавать «уточненки», если допущена какая-то ошибка (в названии, в ИНН и т.д.), но суммы по строкам декларации не меняются.

ФНС Алтайский край. kapitalist. tv

— Что показывает практика — налоговики аннулируют «левые» декларации?

— Случаи, когда налоговый орган аннулирует «нулевки», есть, но обычно это происходит только после подачи ряда жалоб.

— Что делать , если столкнулся с этим?

— Налогоплательщикам остается лишь защищать себя всеми законными способами, используя как досудебные инструменты (жалобы в вышестоящий налоговый орган, прокуратуру, правоохранительные органы), так и обращения в арбитражный суд с соответствующими исками.

Положительная судебная практика в пользу налогоплательщиков уже начинает складываться (например, дело №А56−14368/2020 и другие).