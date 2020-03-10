Обрушение рубля: правительство России думает, как сохранить стабильность

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 марта провел совещание, на котором чиновники обсудили, с чем связано падение цен на нефть, произошедшее в ночь на понедельник, и как сохранить стабильность российской экономики в текущей ситуации, информирует сайт правительства РФ.

Министры верят в запас прочности

В правительстве заслушали министра энергетики Александра Новака — непосредственного участника встречи министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене. Он сказал, что по итогам встречи отсутствует решение о продлении действующего на тот момент соглашения о сокращении добычи.

Он также пояснил, что российская сторона предложила продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.

Виктор Томенко и Александр Новак ( слева). Анна Зайкова.

Но партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка. Новак подчеркнул: сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — сообщил Министр энергетики.

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Макроэкономическая и финансовая стабильность сохранится даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Андрей Клепач. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Откуда деньги на соцпроекты

Ранее главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач объяснил, что деньги на социальные проекты, заявленные в послании президента, на ближайшие три года есть — их удалось получить за счет продажи пакета акций Сбербанка.

И хотя Клепач называет это «передачей денег из государственного кармана в квазигосударственный», социальный пакет будет профинансирован.

Однако ряд экспертов говорят, что обрушения цен на нефть все же может негативно сказаться на российском бюджете, если оно продлится достаточно долго. Кроме того, оно вызвало обвал рубля по отношению к основным валютам. Это приведет к ускорению инфляции и, возможно, замедлению деловой активности.