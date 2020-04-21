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21 апреля 21°C

Обрушились оптовые цены на бензин в России

Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, заявил гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов, пишет РБК.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

По его данным, компании получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей на тонну бензина АИ-92.

С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11% (4,2 тыс. рублей), и 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну в европейской части России. При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну.

Цены на топливо снизились из-за резкого падения спроса.

В России растет число зараженных коронавирусной инфекцией, из-за этого в городах был введен режим самоизоляции. Это привело к падению автомобильного трафика.

Нефть

20 апреля из-за падения спроса на топливо и по причине заполненных нефтехранилищ в США нефть марки WTI упала до нуля долларов, а потом впервые в истории обрушилась до минус 40. Позже цена нефти WTI вернулась к положительному значению.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ месяц назад нефтяные котировки пережили крупнейшее за несколько десятилетий падение. Вслед за этим во многих странах подешевел и бензин.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

В России этого не произошло, поскольку в стране действует демпфер — механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний, пишет znak.com.

Цифра за 20 лет

Ранее издание Autonews.ru подсчитало, что с 2000 года автомобильное топливо в России подорожало в среднем с 8 до 46 рублей.

Суммарный рост составил 475%.

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