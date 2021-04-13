Общее дело. Максимальное число барнаульцев хотят привлечь к голосованию по благоустройству общественных территорий

В администрации краевой столицы прошла пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участникам мероприятия напомнили, что в текущем году будут благоустроены зеленая зона в поселке Южном и Мизюлинская роща. Работы стартуют уже этой весной.
Количество барнаульцев, проголосовавших за благоустройство территорий в минувшем году, составило около восьми тысяч. Предстоящее голосование устроено максимально просто, поэтому планируется, что в нем примут участие большее количество человек.
В общей сложности барнаульцам на выбор представят 39 общественных территорий. По итогам голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, будут отобраны два объекта для благоустройства.
- Благоустройство парка «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной
- Благоустройство Сквера «40-летия Победы» (ул. Георгиева, 32)
- Благоустройство Бульвара Медиков, расположенного по ул. Юрина, 166а
- Благоустройство «Сиреневого бульвара»
- Благоустройства Сквера им. А. С. Пушкина
- Благоустройство парка «Зеленый сквер» (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края)
- Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова, 113
- Благоустройство зеленой зоны от дома № 33 по проспекту Строителей до пер. Ядринцева
- Благоустройство набережной Речного вокзала
- Благоустройство Демидовской площади
- Благоустройство сквера, расположенного по ул. Аванесова, от пер. Пожарного до пер. Присягина
- Благоустройство сквера «Кристалл» (ул. Малахова, 177е)
- Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова, 116
- Благоустройство зеленой зоны по ул. Юрина, от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна
- Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул. Смирнова, от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова
- Благоустройство зеленой зоны на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова)
- Благоустройство зеленой зоны на улица Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина)
- Благоустройство проезда Полюсного, от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному
- Благоустройство Аллеи на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова)
- Благоустройство зеленой зоны на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19)
- Благоустройство аллеи на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов)
- Благоустройство Сквера «Победы» (ул.Новосибирская, 16в)
- Благоустройство сквера «Ротонда», расположенного у здания по пр-кту Комсомольскому, 73
- Благоустройство сквера, расположенного в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
- Благоустройство зеленой зоны, расположенной у здания по ул. Молодежной, 5
- Благоустройство сквера, расположенного по ул. Шумакова, 17а
- Благоустройство Аллеи «Малахитовая» (ул. 50 лет СССР, 27а)
- Благоустройство аллеи «Радужная», расположенной по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев
- Благоустройство площади Народной, расположенной по ул. Попова, 88а
- Благоустройство зеленой зоны на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200)
- Благоустройство зеленой зоны на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина)
- Благоустройство Обского бульвара
- Благоустройство зеленой зоны по проспекту Космонавтов от проспекта Ленина до улицы Попова
- Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул. Лазурной, 4
- Благоустройство площади маршала Жукова
- Благоустройство зеленой зоны на пр-кте Строителей (между домами № 21 и 25)
- Благоустройство Парка культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11
- Благоустройство Сквера на ул. 50 лет СССР, 29
- Благоустройство зеленой зоны, расположенной между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому
«Наша основная задача — не только благоустроить зеленые зоны, но и привлечь к процессу голосования как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми. После подведения итогов голосования планируется до ноября текущего года разработать проектно-сметную документацию и определить, какие подрядные организации займутся строительно-монтажными работами на выбранных горожанами зонах», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
Важно отметить, что впервые голосование пройдет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет двумя способами: на этой платформе и с помощью Госуслуг.
Для голосования через Госуслуги потребуется авторизация и барнаульская регистрация; проголосовать на платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится. В свободном доступе будут размещены QR-коды: отсканировав их, пользователь попадет на платформу голосования.
В данный момент в социальных сетях и СМИ организовано максимальное информирование и наглядная агитация горожан о проведении голосования. Также планируется работа специальных волонтерских пунктов: в них любому желающему помогут разобраться в системе голосования.
Такие пункты планируется разместить в ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Galaxy» а также в МФЦ по адресу пр. Ленина, 6.
Как уточнил вице-спикер Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, в процессе голосования назначены девять кураторов, которые будут закреплены за 39 территориями.
«Считаю, что голосование — это отличный способ принять непосредственное участие в благоустройстве нашего города, выразить активную гражданскую позицию. В качестве положительного примера хотелось бы привести жителей поселка Южного, которые в минувшем году объединили усилия, создав группу в мессенджере, активно координировали эту работу и привлекали к голосованию всех заинтересованных. Хочется обратиться к нашим жителям, чтобы они активно участвовали в выборе зеленых зон, привлекали к голосованию окружающих, родственников, знакомых», — добавил Сергей Струченко.