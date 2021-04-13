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Общее дело. Максимальное число барнаульцев хотят привлечь к голосованию по благоустройству общественных территорий

Власти Барнаула готовятся к проведению голосования по благоустройству общественных территорий в 2022 году. Практика показывает, что горожане активно принимают участие в этом процессе, поэтому в мэрии надеются, что и в этом году общественность проявит интерес к данной теме.

Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-служба администрации города Барнаула.

В администрации краевой столицы прошла пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участникам мероприятия напомнили, что в текущем году будут благоустроены зеленая зона в поселке Южном и Мизюлинская роща. Работы стартуют уже этой весной.

Количество барнаульцев, проголосовавших за благоустройство территорий в минувшем году, составило около восьми тысяч. Предстоящее голосование устроено максимально просто, поэтому планируется, что в нем примут участие большее количество человек.

Памятнику Пушкину - 10 лет.
Памятнику Пушкину — 10 лет.
Михаил Хаустов

В общей сложности барнаульцам на выбор представят 39 общественных территорий. По итогам голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, будут отобраны два объекта для благоустройства.

Список общественных территорий
  1. Благоустройство парка «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной
  2. Благоустройство Сквера «40-летия Победы» (ул. Георгиева, 32)
  3. Благоустройство Бульвара Медиков, расположенного по ул. Юрина, 166а
  4. Благоустройство «Сиреневого бульвара»
  5. Благоустройства Сквера им. А. С. Пушкина
  6. Благоустройство парка «Зеленый сквер» (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края)
  7. Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова, 113
  8. Благоустройство зеленой зоны от дома № 33 по проспекту Строителей до пер. Ядринцева
  9. Благоустройство набережной Речного вокзала
  10. Благоустройство Демидовской площади
  11. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Аванесова, от пер. Пожарного до пер. Присягина
  12. Благоустройство сквера «Кристалл» (ул. Малахова, 177е)
  13. Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова, 116
  14. Благоустройство зеленой зоны по ул. Юрина, от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна
  15. Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул. Смирнова, от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова
  16. Благоустройство зеленой зоны на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова)
  17. Благоустройство зеленой зоны на улица Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина)
  18. Благоустройство проезда Полюсного, от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному
  19. Благоустройство Аллеи на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова)
  20. Благоустройство зеленой зоны на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19)
  21. Благоустройство аллеи на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов)
  22. Благоустройство Сквера «Победы» (ул.Новосибирская, 16в)
  23. Благоустройство сквера «Ротонда», расположенного у здания по пр-кту Комсомольскому, 73
  24. Благоустройство сквера, расположенного в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
  25. Благоустройство зеленой зоны, расположенной у здания по ул. Молодежной, 5
  26. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Шумакова, 17а
  27. Благоустройство Аллеи «Малахитовая» (ул. 50 лет СССР, 27а)
  28. Благоустройство аллеи «Радужная», расположенной по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев
  29. Благоустройство площади Народной, расположенной по ул. Попова, 88а
  30. Благоустройство зеленой зоны на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200)
  31. Благоустройство зеленой зоны на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина)
  32. Благоустройство Обского бульвара
  33. Благоустройство зеленой зоны по проспекту Космонавтов от проспекта Ленина до улицы Попова
  34. Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул. Лазурной, 4
  35. Благоустройство площади маршала Жукова
  36. Благоустройство зеленой зоны на пр-кте Строителей (между домами № 21 и 25)
  37. Благоустройство Парка культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11
  38. Благоустройство Сквера на ул. 50 лет СССР, 29
  39. Благоустройство зеленой зоны, расположенной между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому

«Наша основная задача — не только благоустроить зеленые зоны, но и привлечь к процессу голосования как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми. После подведения итогов голосования планируется до ноября текущего года разработать проектно-сметную документацию и определить, какие подрядные организации займутся строительно-монтажными работами на выбранных горожанами зонах», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-служба администрации города Барнаула.
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-служба администрации города Барнаула.
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Важно отметить, что впервые голосование пройдет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет двумя способами: на этой платформе и с помощью Госуслуг.

Для голосования через Госуслуги потребуется авторизация и барнаульская регистрация; проголосовать на платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится. В свободном доступе будут размещены QR-коды: отсканировав их, пользователь попадет на платформу голосования.

В данный момент в социальных сетях и СМИ организовано максимальное информирование и наглядная агитация горожан о проведении голосования. Также планируется работа специальных волонтерских пунктов: в них любому желающему помогут разобраться в системе голосования.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Арина Желябовская.

Такие пункты планируется разместить в ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Galaxy» а также в МФЦ по адресу пр. Ленина, 6.

Как уточнил вице-спикер Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, в процессе голосования назначены девять кураторов, которые будут закреплены за 39 территориями.

«Считаю, что голосование — это отличный способ принять непосредственное участие в благоустройстве нашего города, выразить активную гражданскую позицию. В качестве положительного примера хотелось бы привести жителей поселка Южного, которые в минувшем году объединили усилия, создав группу в мессенджере, активно координировали эту работу и привлекали к голосованию всех заинтересованных. Хочется обратиться к нашим жителям, чтобы они активно участвовали в выборе зеленых зон, привлекали к голосованию окружающих, родственников, знакомых», — добавил Сергей Струченко.

Пресс-служба администрации города Барнаула
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