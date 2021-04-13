Общее дело. Максимальное число барнаульцев хотят привлечь к голосованию по благоустройству общественных территорий

Власти Барнаула готовятся к проведению голосования по благоустройству общественных территорий в 2022 году. Практика показывает, что горожане активно принимают участие в этом процессе, поэтому в мэрии надеются, что и в этом году общественность проявит интерес к данной теме.

Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В администрации краевой столицы прошла пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участникам мероприятия напомнили, что в текущем году будут благоустроены зеленая зона в поселке Южном и Мизюлинская роща. Работы стартуют уже этой весной.

Количество барнаульцев, проголосовавших за благоустройство территорий в минувшем году, составило около восьми тысяч. Предстоящее голосование устроено максимально просто, поэтому планируется, что в нем примут участие большее количество человек.

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В общей сложности барнаульцам на выбор представят 39 общественных территорий. По итогам голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, будут отобраны два объекта для благоустройства.

Список общественных территорий Благоустройство парка «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина , ул. Малахова , ул. Речной 3-й , ул. Чеглецова , ул. Северо-Западной Благоустройство Сквера «40-летия Победы» ( ул. Георгиева , 32) Благоустройство Бульвара Медиков , расположенного по ул. Юрина , 166а Благоустройство «Сиреневого бульвара» Благоустройства Сквера им. А. С. Пушкина Благоустройство парка «Зеленый сквер» ( на площади Октября , за Государственным художественным музеем Алтайского края) Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова , 113 Благоустройство зеленой зоны от дома № 33 по проспекту Строителей до пер. Ядринцева Благоустройство набережной Речного вокзала Благоустройство Демидовской площади Благоустройство сквера , расположенного по ул. Аванесова , от пер. Пожарного до пер. Присягина Благоустройство сквера «Кристалл» ( ул. Малахова , 177е) Благоустройство зеленой зоны по ул. Малахова , 116 Благоустройство зеленой зоны по ул. Юрина , от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна Благоустройство зеленой зоны , расположенной по ул. Смирнова , от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова Благоустройство зеленой зоны на ул. Попова ( напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова) Благоустройство зеленой зоны на улица Юрина ( от дома № 48 по ул. Островского , до дома № 291 по ул. Юрина) Благоустройство проезда Полюсного , от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному Благоустройство Аллеи на ул. Малахова ( от ул. Юрина до ул. Антона Петрова) Благоустройство зеленой зоны на ул. Германа Титова ( между домами № 17 , 19) Благоустройство аллеи на ул. Георгиева ( от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) Благоустройство Сквера «Победы» ( ул.Новосибирская , 16в) Благоустройство сквера «Ротонда», расположенного у здания по пр-кту Комсомольскому , 73 Благоустройство сквера , расположенного в границах ул. Германа Титова , Эмилии Алексеевой , 80 Гвардейской Дивизии , Западной 5-й Благоустройство зеленой зоны , расположенной у здания по ул. Молодежной , 5 Благоустройство сквера , расположенного по ул. Шумакова , 17а Благоустройство Аллеи «Малахитовая» ( ул. 50 лет СССР , 27а) Благоустройство аллеи «Радужная», расположенной по Малому Павловскому тракту , от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев Благоустройство площади Народной , расположенной по ул. Попова , 88а Благоустройство зеленой зоны на ул. Антона Петрова ( между домами № 190 , 194 , 200) Благоустройство зеленой зоны на ул. Молодежной ( рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина) Благоустройство Обского бульвара Благоустройство зеленой зоны по проспекту Космонавтов от проспекта Ленина до улицы Попова Благоустройство зеленой зоны , расположенной по ул. Лазурной , 4 Благоустройство площади маршала Жукова Благоустройство зеленой зоны на пр-кте Строителей ( между домами № 21 и 25) Благоустройство Парка культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический , 11 Благоустройство Сквера на ул. 50 лет СССР , 29 Благоустройство зеленой зоны , расположенной между домами № 55а , 67 , по пр-кту Красноармейскому

«Наша основная задача — не только благоустроить зеленые зоны, но и привлечь к процессу голосования как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми. После подведения итогов голосования планируется до ноября текущего года разработать проектно-сметную документацию и определить, какие подрядные организации займутся строительно-монтажными работами на выбранных горожанами зонах», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Пресс-служба администрации города Барнаула. Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Пресс-служба администрации города Барнаула. Пресс-конференция по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Пресс-служба администрации города Барнаула.

Важно отметить, что впервые голосование пройдет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет двумя способами: на этой платформе и с помощью Госуслуг.

Для голосования через Госуслуги потребуется авторизация и барнаульская регистрация; проголосовать на платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится. В свободном доступе будут размещены QR-коды: отсканировав их, пользователь попадет на платформу голосования.

В данный момент в социальных сетях и СМИ организовано максимальное информирование и наглядная агитация горожан о проведении голосования. Также планируется работа специальных волонтерских пунктов: в них любому желающему помогут разобраться в системе голосования.

Нагорный парк. Барнаул. Арина Желябовская.

Такие пункты планируется разместить в ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Galaxy» а также в МФЦ по адресу пр. Ленина, 6.

Как уточнил вице-спикер Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, в процессе голосования назначены девять кураторов, которые будут закреплены за 39 территориями.

«Считаю, что голосование — это отличный способ принять непосредственное участие в благоустройстве нашего города, выразить активную гражданскую позицию. В качестве положительного примера хотелось бы привести жителей поселка Южного, которые в минувшем году объединили усилия, создав группу в мессенджере, активно координировали эту работу и привлекали к голосованию всех заинтересованных. Хочется обратиться к нашим жителям, чтобы они активно участвовали в выборе зеленых зон, привлекали к голосованию окружающих, родственников, знакомых», — добавил Сергей Струченко.