Обучение и стратсессию провели на ООО «Алтайские колбасы» в рамках нацпроекта

Обучение и стратегическая сессия по теме «Декомпозиция целей» состоялись 16 и 17 июня на предприятии-участнике нацпроекта «Производительность труда» ООО «Алтайские колбасы». Тренинг был проведен экспертом Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Обучение по «Декомпозиции целей» направлено на разработку и утверждение целеполагания предприятия, в том числе на разработку и утверждение премиально-мотивационных положений на основе контроля и управления комплексными показателями эффективности сотрудников (КПЭ/KPI).

В рамках стратегической сессии сотрудники предприятия получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации; познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Кроме того, для сотрудников ООО «Алтайский колбасы» было проведено обучение по теме «Эффективный инфоцентр». Этот образовательный модуль ориентирован на выработку навыков приоритизации информации, ее всесторонний анализ и визуализацию.

Формирование информационного центра на предприятии способствует созданию общего информационного поля, позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счет эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций.

Помимо этого, данный механизм формирует качественные каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.