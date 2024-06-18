Обучение на «Фабрике процессов» прошла в рамках нацпроекта команда ООО «АСМ-Экспорт»

Начиная с 2020 года, компания является резидентом Алтайского кластера аграрного машиностроения «АлтаКАМ». Объединение включает в себя 37 организаций, в том числе 28 производственных предприятий, занимающихся производством всего ряда навесного, прицепного оборудования, чизельных, отраслевых, оборотных плугов и т. д.
Во время обучения на «Фабрике процессов» специалисты предприятия совершенствовали свои навыки в использовании методов бережливого производства и оптимизации процессов. Также они анализировали текущую ситуацию в производственном потоке, определяли проблемные зоны, внедряли улучшения и достигали желаемых результатов.
Участники тренинга обратили внимание на практическую пользу от полученных знаний и доступность изложения сложного материала, выразив благодарность экспертам РЦК.
Наша команда приняла участие в Фабрике процессов, совместно с квалифицированными тренерами мы научились анализировать процессы, выявлять проблемные места и формировать мероприятия по решению проблем. Тренеры достаточно информативно дали нам теоретические основы, а мы на практике, применяя инструменты бережливого производства, убедились в их эффективной работе. В работе компании будем продолжать использовать данные инструменты для повышения производительности труда, — рассказал директор по производству Виталий Ольшанских.
СПРАВКА
«Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.
«Фабрика процессов», функционирующая в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в 2020 года, работает на базе центра «Мой бизнес», реализующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Воспользоваться данным инструментом по применению бережливых технологий могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта «Производительность труда» по согласованию.
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