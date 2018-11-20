Руководство сахарного завода на Алтае не признает факты загрязнений и готово идти в суд

«Черемновский сахарный завод» не загрязняет окружающую среду, а стоки, которые делает предприятие, разрешены. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор «ЧСЗ» Александр Фадеев после того, как предприятие обвинили в том, что оно сбрасывает сточные воды в местное озеро, и в них есть превышения нормативов по вредным веществам.

Как утверждают в организации «Гражданский патруль», специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» исследовали технологические сбросы завода и качество воды в озере Анисимово и выявили превышения загрязняющих веществ.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, 30 октября в воде озера Анисимово обнаружены превышения гигиенических нормативов по химической и биологической потребности кислорода и по содержанию аммиака. Превышение гигиенических нормативов зафиксировано и в технологической воде, сбрасываемой с завода.

«По факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства управление Роспотребнадзора готовит иск в суд», — говорится в ответе ведомства.

Александр Фадеев,

генеральный директор «Черемновского сахарного завода»:

Кто-то совсем не понимающий намеренно распространяет недостоверную информацию о нас. Мы со своей стороны готовы принять на предприятии журналистов и общественников и показать все протоколы испытаний. Если травля завода в СМИ продолжится, мы обратимся в суд.

Что касается иска со стороны Роспортебнадзора, то, по словам Фадеева, претензий со стороны ведомства к заводу нет. «Я сегодня лично разговаривал с инспектором, который нас проверял. Ни о каком иске речи не идет», — сообщил он.

Почему начались проверки?

Разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода возникали еще в 2016 году. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» директор Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия.

На заводе пояснили, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» села стекается по канализации к фильтрационному полю завода.

Река зловонных отходов у Черемновского сахарного завода «Гражданский патруль»

Осенью 2018 года местные жители пожаловались общественникам на регулярное подтопление, сильный неприятный запах со стороны завода и сладкую рыбу в озере. После первых заявлений общественников в ситуации разбиралась администрация Павловского района.

В октябре местные власти сообщили, что контролирующие органы не нашли нарушений.