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Власти прокомменитровали информацию общественников о зловонной реке у сахарного завода на Алтае

10 октября власти Павловского района направили комиссию в Черемное, где по информации общественной организации «Гражданский патруль» возле местного сахарного завода «все в зеленой жиже очень неприятного запаха, который разносится по всему селу». После публикации этой информации в алтайских СМИ, администрация района решила разобраться с произошедшим.

"Черемновский сахарный завод".
"Черемновский сахарный завод".
Светлана Васюченко, altapress.ru

Как рассказал представитель «Гражданского патруля» Игорь Берг, общественники обнаружили трубу, из которой поступают стоки, якобы похожие на отходы свекольного производства. Информация Берга сопровождалась видео со зловонной жидкостью, часть которой стекает в местное озеро.

9 октября общественники обратились в Росприроднаднадзор и Роспотребнадзор, а также природоохранную прокуратуру.

Специалисты администрации проверили сообщение и пришли к выводу, что завод в происходящем не виноват.

Из сообщения павловских властей:

По результатам выезда получена информация, что завод работает в штатном режиме, поля фильтрации предприятия не заполнены. На видеосъемке, опубликовано в СМИ снят природный ручей. Часть села Черемное, где расположен сахарный завод, характеризуется высоким залеганием грунтовых вод. За селом болотистая местность. Контролирующие органы нарушений экологической обстановки в 2018 году не выявляли. Информация, приведенная в СМИ не находит подтверждения в действительности.

Ранее руководство завода сообщало altapress.ru, что у них имеются результаты проверок, которые показали, что предприятие не загрязняет сточными водами округу.

А еще в 2016 году в Черемном уже возникали разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» директор Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия.

На заводе пояснили, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» села стекается по канализации к фильтрационному полю завода.

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