Один из главных алтайских экспортеров заявил о двукратном росте выручки

Группа «Продовольствие», специализирующаяся на вывозе сельхозсырья и готовой продукции, сообщила об увеличении выручки в два раза по итогам первого квартала 2021 года.

В первом квартале 2020 года этот показатель был равен 506 млн рублей, в 2021-ом — уже 1,06 млрд.

Как отмечают в компании, рост обусловлен планомерным развитием в том числе зернового направления — объем реализации зерна за первые три месяца в количественном выражении вырос на 123%, с 10,3 до 23 тыс. тонн.

Общая прибыль от продаж только этой продукции составила 13 млн рублей, тогда, как в первом квартале 2020 года она была 8 млн рублей.

Зерно. Элеватор. СС0

«Рост выручки компании в течение первого квартала 2021 года был достаточно интенсивным. Он связан с выбранной нами стратегией развития бизнеса и поведения на рынке», — сообщил директор группы «Продовольствие» Дементий Глухов.

Насколько вырос экспорт

Согласно данным ФТС, в 2020 году Алтайский край экспортировал продукцию АПК на 349,9 млн долл. США, что составляет 1,1% от общероссийского экспорта (30,7 млрд долл. США).

Целевой показатель, установленный региональным проектом «Экспорт продукции АПК» на уровне 256,5 млн долл. США, в Алтайском крае был превышен на 36,4%.

Только за первый месяц 2021 года в Алтайском крае отгрузили 56,5 тыс. тонн зерна — это на 29% больше, чем в аналогичный период прошлого года.