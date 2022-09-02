2 сентября
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Экономика

Один из крупнейших производителей бытовой техники уходит с российского рынка

Компания Electrolux AB приняла решение продать свой бизнес в России местному менеджменту и покинуть рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

Новая компания будет обслуживать продукцию, которую ранее продали в стране. Сама Electrolux в России ничего не производит.

При этом продавать свою продукцию новой российской компании Electrolux не собирается.

По словам представителей компании, такое решение связано с тем. что специальная военная операция на Украине и введенные против России санкции делают невозможным дальнейшее ведение бизнеса в стране.

Единовременные убытки Electrolux в связи с уходом с российского рынка составят 32,4 млн долларов.

По состоянию на 2021 год, российский рынок для шведской компании составлял 1,6% от общемировых продаж и 4% - от европейских.

Ранее из России ушел крупнейший поставщик серверов.

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