Один из крупнейших производителей бытовой техники уходит с российского рынка

Новая компания будет обслуживать продукцию, которую ранее продали в стране. Сама Electrolux в России ничего не производит.
При этом продавать свою продукцию новой российской компании Electrolux не собирается.
По словам представителей компании, такое решение связано с тем. что специальная военная операция на Украине и введенные против России санкции делают невозможным дальнейшее ведение бизнеса в стране.
Единовременные убытки Electrolux в связи с уходом с российского рынка составят 32,4 млн долларов.
По состоянию на 2021 год, российский рынок для шведской компании составлял 1,6% от общемировых продаж и 4% - от европейских.