Один из крупнейших региональных инвестпроектов подошел к финалу

За воплощением этого проекта стояли пять лет напряженной работы, труд сотен специалистов из разных регионов страны и финансовые вливания в размере около 4 млрд рублей, которые компания обеспечила исключительно за счет собственных средств.

Ставка на модернизацию

Один из флагманов химической промышленности Алтая — ОАО «Кучуксульфат» — завершает в 2021 году крупный инвестиционный проект, результатом которого стало создание в рабочем поселке Степное Озеро нового котельного цеха ТЭЦ.

Сегодня на новой теплоэлектроцентрали в самом разгаре пуско-наладочные работы. В эксплуатацию современный объект энергетической инфраструктуры будет запущен в 2022 году.

Сценарий решения вопроса о модернизации энергетических мощностей был определен в 2015 году, когда руководство градообразующего предприятия встало перед выбором — реконструировать действующую котельную, созданную еще в 1963 году, или создавать новую.

Горюнов Дмитрий Николаевич , генеральный директор ОАО «Кучуксульфат». ОАО «Кучуксульфат»

«Наше производство очень энерго- и теплоемкое, и без ТЭЦ его существование невозможно, это сердце завода. К тому же современные технические требования и производственные стандарты отличаются от тех, что были 50−60 лет назад. Поэтому, «взвесив все риски, акционеры предприятия приняли решение о строительстве нового объекта», — подчеркивает генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов.

В данном случае особо стоит отметить, что реализация этого проекта помимо экономических резонов с самого начала имела яркий социальный контекст, поскольку энергетические мощности компании полностью обеспечивают теплом весь рабочий поселок Степное Озеро.

В этой связи инициатива предприятия по обновлению энергетической инфраструктуры вызвала поддержку и одобрение со стороны правительства Алтайского края. В качестве генподрядчика и генпроектировщика была выбрана молодая алтайская компания ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис», которая прошла строгий конкурсный отбор из порядка 10-ти претендентов.

В строительстве также принимали участие субподрядные организации Алтайского края, Забайкальского края, Новосибирской и Томской областей. Численность рабочих, единовременно находящихся на строительстве объекта, достигала 270 человек.

Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат» Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат»

Цифры и факты

Реализованный ОАО «Кучуксульфат» инвестиционный проект стал одним из крупнейших в энергетической отрасли региона за последние пять лет. На сегодняшний день главный корпус котельного цеха в Степном Озере полностью готов.

Строительный объем здания составляет 139.6 тыс. кубо­метров. В корпусе смонтировано три котла паропроизводительностью 65 т/ч каждый. Суммарная паропроизводительность котельного цеха сегодня составляет 195 тонн пара в час. Однако проектом предусмотрена установка 4 котла, которая приведет к увеличению мощности котельной до 260 тонн пара в час.

Комментируя завершение строительства котельного цеха ТЭЦ в Степном Озере, в краевом правительстве подчеркивают: «Новый комплекс соответствует современным требованиям и будет способствовать энергоэффективности, экологии и автоматизации технологических процессов на предприятии».

Таким образом, региональные власти высоко оценивают и социальный, и экономический, и экологический эффекты инвестпроекта.

Замена оборудования, отработавшего свой ресурс, в разы повысила надежность теплоснабжения Степного Озера. Значительно снизится техногенное воздействие котельного цеха на окружающую среду, а за счет использования современных технологий газоочистки, не имеющих аналогов на территории Алтайского края, степень золоулавливания увеличится с 90% до 98,5%.

Кроме того, КПД котлов с появлением новой котельной возрастает на 4−5%. Также снизятся и эксплуатационные затраты.

Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат» Пусконаладочные работы в новом котельном цехе. ОАО «Кучуксульфат»

Социальные ориентиры

Масштабная стройка в Степном Озере, конечно, финансово емкий инвестпроект, однако он не повлиял на традиционные социальные программы, которые ОАО «Кучуксульфат» реализует на протяжении многих десятилетий.

Работникам и пенсионерам завода ежегодно выплачивается материальная помощь, есть выплаты по программе добровольного медстрахования, подъемные для молодых специалистов-стипендиатов завода, оплачиваются путевки на реабилитационно-восстановительное лечение, выдаются пособия при вступлении в первый брак и при рождении ребенка, а еще — путевки в детские лагеря. Субсидируются профессиональные праздники, спортивно-оздоровительные мероприятия. На все эти цели по реализации политики высокой социальной ответственности ежегодно расходуется более 13 млн рублей. А в текущем году заложена сумма, превышающая 15 млн рублей.

Помимо этого ОАО «Кучуксульфат» оказывает помощь в создании комфортной среды проживания населения рабочего поселка Степное Озеро. Это проекты, направленные на улучшение, модернизацию объектов инфраструктуры и благоустройство придомовых территорий, оказание спонсорской помощи бюджетным учреждениям образования и здравоохранения. Также предприятие оказывает помощь малоимущим семьям и жителям поселка, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Финансирование этих направлений осуществляется через благотворительные фонды, учрежденные предприятием — «Забота», «Развитие» и «Программа социального развития поселка». Их общий годовой объем составляет 9 млн рублей. Многие из проектов реализуются в государственно-частном партнерстве с администрациями Благовещенского района и поселка Степное Озеро. В попечительский совет фондов входят также депутаты «Единой России», общественники, которые хорошо осведомлены о нуждах жителей и помогают с максимальной пользой распределять средства фондов.

Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат» Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат» Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат» Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат» Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат» Поселок Степное Озеро. ОАО «Кучуксульфат»

Цифры

При строительстве объекта:

уложено более 15 тыс. кубо­метров монолитного железобетона;

смонтировано 3 480 тонн металлоконструкций,

смонтировано 3 730 кубометров сборного железобетона;

смонтировано 10 484 квадратных метров сэндвичпанелей;

смонтировано 33 850 метров трубопроводов

смонтировано 84 180 метров кабельной продукции.

Помимо главного корпуса котельного цеха специалисты возвели:

дымовую трубу ( Н=100 м);

Н=100 м); систему топливоподачи;

мазутонасосную станцию со всей необходимой инфраструктурой;

противопожарную насосную станцию;

очистные сооружения;

наружные сети водопровода и канализации;

технологические эстакады общей протяженностью более 1000 метров.

Срок службы нового котельного цеха — 40 лет.

Справка

ОАО «Кучуксульфат» — единственный в России производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, химической промышленности.

Предприятие находится в Благовещенском районе Алтайского края, на уникальном месторождении минеральных солей — озере Кучукском.

По всем важнейшим аналитическим показателям производимый сульфат натрия находится на уровне лучших зарубежных аналогов. В число потребителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят крупнейшие мировые компании, такие как: Procter & Gamble и Henkel.

Среднесписочная численность занятых на предприятии в 2021 году — 1 240 человек.

Средняя заработная плата в 2021 году составила 53 тыс рублей.

Каркас 2-го блока котельного цеха (июль 2017 г.)

Армирование фундамента железобетонной трубы (март 2017 г.)

Новый котельный цех (октябрь 2021 г.)