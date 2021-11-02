Один из крупнейших региональных инвестпроектов подошел к финалу

Ставка на модернизацию
Один из флагманов химической промышленности Алтая — ОАО «Кучуксульфат» — завершает в 2021 году крупный инвестиционный проект, результатом которого стало создание в рабочем поселке Степное Озеро нового котельного цеха ТЭЦ.
Сегодня на новой теплоэлектроцентрали в самом разгаре пуско-наладочные работы. В эксплуатацию современный объект энергетической инфраструктуры будет запущен в 2022 году.
Сценарий решения вопроса о модернизации энергетических мощностей был определен в 2015 году, когда руководство градообразующего предприятия встало перед выбором — реконструировать действующую котельную, созданную еще в 1963 году, или создавать новую.
«Наше производство очень энерго- и теплоемкое, и без ТЭЦ его существование невозможно, это сердце завода. К тому же современные технические требования и производственные стандарты отличаются от тех, что были 50−60 лет назад. Поэтому, «взвесив все риски, акционеры предприятия приняли решение о строительстве нового объекта», — подчеркивает генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов.
В данном случае особо стоит отметить, что реализация этого проекта помимо экономических резонов с самого начала имела яркий социальный контекст, поскольку энергетические мощности компании полностью обеспечивают теплом весь рабочий поселок Степное Озеро.
В этой связи инициатива предприятия по обновлению энергетической инфраструктуры вызвала поддержку и одобрение со стороны правительства Алтайского края. В качестве генподрядчика и генпроектировщика была выбрана молодая алтайская компания ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис», которая прошла строгий конкурсный отбор из порядка 10-ти претендентов.
В строительстве также принимали участие субподрядные организации Алтайского края, Забайкальского края, Новосибирской и Томской областей. Численность рабочих, единовременно находящихся на строительстве объекта, достигала 270 человек.
Цифры и факты
Реализованный ОАО «Кучуксульфат» инвестиционный проект стал одним из крупнейших в энергетической отрасли региона за последние пять лет. На сегодняшний день главный корпус котельного цеха в Степном Озере полностью готов.
Строительный объем здания составляет 139.6 тыс. кубометров. В корпусе смонтировано три котла паропроизводительностью 65 т/ч каждый. Суммарная паропроизводительность котельного цеха сегодня составляет 195 тонн пара в час. Однако проектом предусмотрена установка 4 котла, которая приведет к увеличению мощности котельной до 260 тонн пара в час.
Комментируя завершение строительства котельного цеха ТЭЦ в Степном Озере, в краевом правительстве подчеркивают: «Новый комплекс соответствует современным требованиям и будет способствовать энергоэффективности, экологии и автоматизации технологических процессов на предприятии».
Таким образом, региональные власти высоко оценивают и социальный, и экономический, и экологический эффекты инвестпроекта.
Замена оборудования, отработавшего свой ресурс, в разы повысила надежность теплоснабжения Степного Озера. Значительно снизится техногенное воздействие котельного цеха на окружающую среду, а за счет использования современных технологий газоочистки, не имеющих аналогов на территории Алтайского края, степень золоулавливания увеличится с 90% до 98,5%.
Кроме того, КПД котлов с появлением новой котельной возрастает на 4−5%. Также снизятся и эксплуатационные затраты.
Социальные ориентиры
Масштабная стройка в Степном Озере, конечно, финансово емкий инвестпроект, однако он не повлиял на традиционные социальные программы, которые ОАО «Кучуксульфат» реализует на протяжении многих десятилетий.
Работникам и пенсионерам завода ежегодно выплачивается материальная помощь, есть выплаты по программе добровольного медстрахования, подъемные для молодых специалистов-стипендиатов завода, оплачиваются путевки на реабилитационно-восстановительное лечение, выдаются пособия при вступлении в первый брак и при рождении ребенка, а еще — путевки в детские лагеря. Субсидируются профессиональные праздники, спортивно-оздоровительные мероприятия. На все эти цели по реализации политики высокой социальной ответственности ежегодно расходуется более 13 млн рублей. А в текущем году заложена сумма, превышающая 15 млн рублей.
Помимо этого ОАО «Кучуксульфат» оказывает помощь в создании комфортной среды проживания населения рабочего поселка Степное Озеро. Это проекты, направленные на улучшение, модернизацию объектов инфраструктуры и благоустройство придомовых территорий, оказание спонсорской помощи бюджетным учреждениям образования и здравоохранения. Также предприятие оказывает помощь малоимущим семьям и жителям поселка, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Финансирование этих направлений осуществляется через благотворительные фонды, учрежденные предприятием — «Забота», «Развитие» и «Программа социального развития поселка». Их общий годовой объем составляет 9 млн рублей. Многие из проектов реализуются в государственно-частном партнерстве с администрациями Благовещенского района и поселка Степное Озеро. В попечительский совет фондов входят также депутаты «Единой России», общественники, которые хорошо осведомлены о нуждах жителей и помогают с максимальной пользой распределять средства фондов.
Цифры
При строительстве объекта:
- уложено более 15 тыс. кубометров монолитного железобетона;
- смонтировано 3 480 тонн металлоконструкций,
- смонтировано 3 730 кубометров сборного железобетона;
- смонтировано 10 484 квадратных метров сэндвичпанелей;
- смонтировано 33 850 метров трубопроводов
- смонтировано 84 180 метров кабельной продукции.
Помимо главного корпуса котельного цеха специалисты возвели:
- дымовую трубу (Н=100 м);
- систему топливоподачи;
- мазутонасосную станцию со всей необходимой инфраструктурой;
- противопожарную насосную станцию;
- очистные сооружения;
- наружные сети водопровода и канализации;
- технологические эстакады общей протяженностью более 1000 метров.
Срок службы нового котельного цеха — 40 лет.
Справка
ОАО «Кучуксульфат» — единственный в России производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, химической промышленности.
Предприятие находится в Благовещенском районе Алтайского края, на уникальном месторождении минеральных солей — озере Кучукском.
По всем важнейшим аналитическим показателям производимый сульфат натрия находится на уровне лучших зарубежных аналогов. В число потребителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят крупнейшие мировые компании, такие как: Procter & Gamble и Henkel.
Среднесписочная численность занятых на предприятии в 2021 году — 1 240 человек.
Средняя заработная плата в 2021 году составила 53 тыс рублей.
Каркас 2-го блока котельного цеха (июль 2017 г.)
Армирование фундамента железобетонной трубы (март 2017 г.)
Новый котельный цех (октябрь 2021 г.)