Один из крупнейших за Уралом производителей торгового оборудования подключился к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие «Стеллажные системы», являющееся одним из крупнейших производителей торгового оборудования за Уралом и специализирующееся на металлообработке, подключилось к участию в национальном проекте «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Очный отбор очередного предприятия-кандидата для участия в нацпроекте состоялся 10 февраля. Он был организован специалистами регионального центра компетенций.

Эксперты РЦК презентовали результаты работы проекта на других предприятиях и обозначили цели и задачи национального проекта, а также довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда.

Заместитель директора по производству Мигалев В.В. в рамках отбора организовал ознакомительный обход производства.

Руководители компании проявили большую заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками национального проекта. Это и помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы, и организация проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений, и обучение внутренних тренеров для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства всем сотрудникам предприятия.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru