Один из старейших туристических бизнесов Алтая выставили на продажу за 200 млн рублей

Туркомплекс «Империя туризма», открытый вблизи озера Ая в Алтайском районе еще в 1997 году, выставлен на торги. Продавец утверждает, что летом 2020 года комплекс принес сверхприбыль и спрос на него постоянно растет, однако собственнику нужны средства для перехода в другой перспективный проект.

Вместе с персоналом

Туристический комплекс «Империя туризма» расположен в Алтайском районе края в 500 метрах от озера Ая в Горном Алтае. Автор объявления утверждает, что его чистая доходность составляет более 20 млн рублей в год.

В предложение входит 65 объектов недвижимости стоимость 80 млн рублей, оборудование для ресторана, бассейна, светодиодное освещение и многое другое (29 млн рублей), благоустроенная территория в заповедном лесу площадью 4 га, находящаяся в долгосрочной аренде до 2057 года.

Штат сотрудников — 70 человек.

Считают выгодным

Комплекс активно принимает гостей всего три месяца (с 29 мая по 30 августа, в 2020 году — до конца сентября), но развивает круглогодичное проживание и имеет потенциал роста. Бизнес автор называет стабильным, ежегодный прирост отдыхающих около 7%.

Причиной продажи называют то, что собственнику требуется бюджет для перехода в другой перспективный проект.

«Бизнес продается специально после основного сезона, чтобы будущий собственник успел вникнуть в нюансы управления, а также смог убедиться в его рентабельности и прибыльности», — также сообщает автор объявления.

Фото туркомплекса «Империя туризма». Avito

Собственник считает возможным обмен своего объекта на участки и недвижимость в Азове, Ростове и Крыму, а также оплату в рассрочку.

Из информации на сайте туркомплекса следует, что гостиничные услуги в «Империи туризма» предоставляет ТФ «Синегорье» Артема и Людмилы Бакуровых. Для них это единственный бизнес, следует из информации портала «За честный бизнес».

Объявление о продаже туркомплекса размещена на Avito.