Один из крупнейших сибирских банков отметил юбилей

За 30 лет Банк Акцепт проделал огромную работу. Каждый год — это определенная точка роста.
За это время Банк Акцепт занял свою нишу, зарекомендовал себя как надежный банк, завоевав доверие сотни тысяч клиентов.
Евгения Парадина,
заместитель начальника по экономике и финансам ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное ДСУ»:
— С Банком Акцепт я знакома больше четырех лет. Все началось со звонка сотрудника Светланы Сапожниковой. Мне звонили из многих банков, но именно после разговора со Светланой появилось желание зайти в отделение. Пообщавшись, решили начать сотрудничество — открыли расчетный счет и подписали договор по банковским услугам. Мне нравится, что Банк Акцепт всегда подстраивается под клиентов. Не было ни одного вопроса, который бы не решился в мою пользу.
Геннадий Кормильцев,
председатель совета директоров ООО «Алтайгазавтосервис»:
— С банком мы сотрудничаем больше десяти лет. Никогда не было конфликтов, сотрудники всегда доброжелательны. Мы пользовались многими услугами. В том числе с наступлением пандемии Банк Акцепт дал нам кредит по господдержке малого и среднего бизнеса на сохранение рабочей силы. Благодаря банку мы своевременно и полностью выплачиваем зарплату своим сотрудникам.
Цель Банка Акцепт — быть востребованным и лучшим для своих клиентов. Все его действия направлены на совершенствование и поддержание банковской инфраструктуры на высшем уровне.
Физическим лицам Банк Акцепт предлагает целую линейку выгодных продуктов. Недавно были значительно снижены ставки как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. А также продлена работа по выдаче президентской ипотеки по льготной ставке. Кроме того, всем клиентам предоставляются кредитные карты, все необходимые современные сервисы, широкие возможности удаленного доступа к счетам и операциям через личный кабинет, в том числе в мобильной версии приложения «Акцепт-онлайн».
Банк Акцепт также предлагает очень выгодные условия по рефинансированию ипотеки на вторичное жилье. Преимущество этой программы в том, что банк рефинансирует практически любую недвижимость, включая комнаты. Важно отметить, что Банк Акцепт готов рассматривать рефинансирование ипотеки других банков. На рынке мало кредитных организаций, предоставляющих такие услуги.
За годы существования банк «от» и «до» изучил специфику работы с субъектами малого предпринимательства, отработал технологии взаимодействия, обеспечивающие улучшения в действующих продуктах и внедрение новых.
Поэтому лозунг Банка Акцепт «Нам доверяют будущее!» в полной мере отражает стремления акционерного общества сделать этот мир лучше.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Тел. 8−800−100−27−37
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