Один из крупнейших сибирских банков отметил юбилей

За 30 лет Банк Акцепт проделал огромную работу. Каждый год — это определенная точка роста.

За это время Банк Акцепт занял свою нишу, зарекомендовал себя как надежный банк, завоевав доверие сотни тысяч клиентов.

— С Банком Акцепт я знакома больше четырех лет. Все началось со звонка сотрудника Светланы Сапожниковой. Мне звонили из многих банков, но именно после разговора со Светланой появилось желание зайти в отделение. Пообщавшись, решили начать сотрудничество — открыли расчетный счет и подписали договор по банковским услугам. Мне нравится, что Банк Акцепт всегда подстраивается под клиентов. Не было ни одного вопроса, который бы не решился в мою пользу.