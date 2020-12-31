«Одна большая семья»: алтайская бизнес-леди рассказала про коллектив, коллаборации с блогерами и уникальные вещи

Основатель сети фирменных магазинов Alpalazone и производства собственного бренда одежды Альбина Шоль рассказала altapress.ru, что стало самым сложным, когда запускали небольшое предприятие, за четыре года выросшее до целой фабрики, и почему не желает развивать свой успешный бизнес в других регионах. Особенно, если речь идет о приоритетной миссии: «Покупатель должен получить качественный товар».

Главное направление производства — одежда для дома и сна, которую можно приобрести в сети Alpalazone. Все коллекции уникальные — изготовлены из разных качественных материалов, имеют множество расцветок и широкую размерную линейку. Но, пожалуй, самыми необычными можно назвать коллекции, которые получились в результате коллабораций с известными барнаульскими девушками-блогерами — яркие платья, интересные костюмы и особенное нижнее белье из ткани в рубчик.

— Альбина Юрьевна , расскажите о своем бизнесе , как он появился?

— Это семейный бизнес — с моим братом Павлом Видмером. Производство открыли в 2016 году, но не совсем с ноля — на тот момент у нас уже были несколько мультибрендовых салонов по продаже нижнего белья. Так что в основе было все самое главное — покупатели, понимание спроса и огромное желание расти дальше.

Открытие собственного производства — это просто следующий шаг, к которому мы пришли. А желание расти — естественный процесс, который всегда помогает двигаться дальше, и этот путь бесконечный.

Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

Изначально у нас было одно производственное помещение площадью 40 квадратных метров и четыре работника — конструктор, закройщик, портной и технолог. Уже через два месяца после запуска переехали на площадь в 100 квадратов, а сейчас у нас 360 квадратов и планируем в 2021 году еще арендовать помещения.

— Получается , уже небольшая фабрика.

— Постоянно расширяемся. Наши арендаторы смеются, что мы скоро вытесним все офисы из трехэтажного здания, где мы разместили производство, и будет уже настоящий завод.

У нас отдельные бельевой и экспериментальный цеха, а также есть цех одежды для сна и отдыха. Естественно, растет количество современного оборудования и число сотрудников.

Сейчас у нас уже два конструктора — все лекала разрабатываем сами, много новых коллекций плюс дорабатываем старые, много новых материалов. Постоянно нужны новые помещения.

— Сколько сейчас людей на производстве?

— Около 30 человек на производстве, а в рознице работает примерно 25 сотрудников. Всего более 50 работников.

Надежда Горшенина , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

Мы не делим людей на тех, кто производит одежду, и тех, кто продает ее через нашу фирменную сеть. Наше предприятие — это большой организм, душой которого являются абсолютно все наши сотрудники. У нас отличный коллектив.

— Какую одежду производите?

— Домашняя одежда и одежда для сна. Сама специфика нашего продукта связана с теплом и уютом. Из этого понимания родилась наша миссия: «Будьте привлекательны в первую очередь для самых важных вам людей — это залог счастья и гармонии».

Этой миссии мы придерживаемся при разработке всех коллекций. В итоге вся наша одежда не только удобная, но еще и красивая.

— Сколько коллекций и какие они?

— Каждый год выпускаем около пяти новых коллекций, в каждой примерно по семь новых изделий. Уже запланировали новую на весну-лето — будет одежда, которую можно носить и на улице. Больше одежды для дома появится в осенне-зимней коллекции.

Александра Старостенкова , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru. Александра Старостенкова , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

При этом постоянно расширяем базовые коллекции: добавляем новые цветовые решения, используем другие ткани. В основном мы работаем с вискозой, футером, кулиром и разным трикотажем, но также добавляем материалы, с которыми не работали — поплин, лен, фланель и не только.

— Самая любимая ваша коллекция?

— Такой нет, я их все очень люблю. А ту, которая мне не нравится, мы дорабатываем так, чтобы она стала любимой. Они все прекрасные.

— А самая интересная?

— Здесь также сложно выделить какую-то единственную. Сегодня одна самая интересная, а завтра — другая. На интересность влияют тенденции моды и популярность какого-то цвета — все это мы постоянно отслеживаем.

В итоге все коллекции меняются и в этой погоне нет места для фаворита. Однако среди покупателей популярностью пользуются коллекции, которые мы подготовили в коллаборациях с барнаульскими блогерами.

Яна Матвейко , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

— Самые первые коллекции до сих пор в производстве?

— Не все. Мы очень динамичная компания, у нас нет такой бюрократии, что если один раз что-то сделали, то теперь постоянно будем это делать. Если рынок просит что-то иное, мы сразу перестраиваемся.

Самая первая коллекция из вискозы с кружевом была для сна — сорочки, халаты и пижама.

— Вы упомянули про коллаборации с барнаульскими блогерами.

— Это стало нашей изюминкой. Нам четыре года, но уже три раза сделали совместные коллекции с яркими людьми.

При этом мы не ставим человека в какие-то рамки, он сам предлагает свои идеи, и благодаря этому появляются уникальные и популярные коллекции.

Первая коллаборация была с Яной Матвейко — очень интересная и активная девушка. Она предложила коллекцию костюмов из футера. До этого у нас был совсем небольшой ассортимент костюмов, а теперь их довольно широкая линейка. То есть, это сотрудничество пошло нам на пользу.

Вторую коллаборацию сделали с Надеждой Горшениной. Благодаря ей появилась бельевая коллекция из нового материала — ткань в рубчик. Она получилась настолько удачной, что в 2021 году мы расширим ее двумя новыми базовыми цветами — до пяти цветов.

Третью коллаборацию подготовили с Александрой Старостенковой — она предложила трикотажные платья из ткани джерси, которую мы ранее не использовали, а также коллекцию боди. Эти новинки вышли в конце осени 2020 года и пользуются большой популярностью.

Все девушки очень яркие, они частичку себя внесли в наше сотрудничество. Покупатели так и называют эти коллекции: «Янина», «Надина» и «Сашина».

— Планируете четвертую коллаборацию?

— На 2021 год. Появится новая уникальная коллекция интересных изделий, изготовленных с использованием необычных тканей. Но секретов раскрывать не буду.

— Ну хотя бы чуть-чуть. Это тоже барнаульский блогер?

— Есть несколько вариантов и сейчас мы их рассматриваем. Сами пока не решили, кто это будет, поэтому не можем говорить конкретно. Могу лишь сказать, что мы не ограничиваемся Барнаулом.

Яна Матвейко , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru. Яна Матвейко , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

— То есть , может быть интересный персонаж из Новосибирска , и , возможно , это будет мальчик. А то до этого три девочки.

— Может быть и мальчик. У нас, кстати, есть и мужская коллекция — несколько пижам и шорт для дома, футболки и трусы.

— Какие трудности были , когда начинали производство?

— Самая главная трудность связана с персоналом. Мало людей, чей профессионализм полностью удовлетворяет нашим требованиям. Особенно это касается портных — важны качество строчки и скорость работы.

Качество — это наш приоритет, над которым мы всегда работаем. Поэтому на производстве два года назад появился новый сотрудник — контролер ОТК, который несет ответственность за качество готовой продукции, сверяет ее со стандартами.

Постоянно изучаем поставщиков материалов. С некоторыми перестали работать, потому что нас не устроило качество. Для нас важно, какой в итоге продукт получит покупатель.

Alpalazone. Производство одежды. Предоставлено altapress.ru. Alpalazone. Производство одежды. Предоставлено altapress.ru.

— Как собирали команду?

— Помогло сарафанное радио, которое на самом деле очень хорошо работает в нашей специфике — когда один специалист приглашает другого. Вот таким образом мы и растем в плане персонала.

— Где берете материалы?

— Сейчас работаем с российскими, турецкими, белорусскими и латвийскими производителями. Причем непосредственно с заводами-изготовителями, потому что нам необходим, к примеру, конкретный оттенок ткани или ее плотность, или форма фурнитуры.

— Какие-то интересные заказы поступали к вам? Из разряда «тысячу боди в Якутию».

— У нас нет оптового направления. Хотя, на самом деле, очень много таких просьб поступает. Но пока нам это не интересно. Мы продаем свою продукцию только через фирменную сеть или через интернет-магазин.

Александра Старостенкова , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru. Александра Старостенкова , коллаборация с Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

— Но если появится заказ пошить костюмы для олимпийской сборной…

— То это конечно. Это мы с удовольствием.

— Чем ваша продукция отличается от продукции конкурентов?

— У нас большой ассортимент одежды для сна и отдыха — это наша специализация. Другие производители, как правило, домашнюю одежду в виде небольших линеек включают в свой ассортимент, но она не является их приоритетным направлением.

Мы работаем в среднеценовом сегменте. Более того, у нас несколько вариантов разных моделей в различных тканях и каждый сезон ассортимент расширяется. Сейчас еще и размерные линейки расширяем.

— Какие планы на ближайшие годы? Может , есть желание заняться верхней одеждой.

— Пуховики мы, конечно, шить не будем, как и верхнюю одежду, но есть планы по расширению ассортиментной матрицы. В этом году думали над этим и искали новые ткани на лето и осень.

Alpalazone. Производство одежды. Предоставлено altapress.ru. Alpalazone. Производство одежды. Предоставлено altapress.ru.

Новый импульс получили из-за пандемии. В итоге начали развивать онлайн: уже работаем с Wildberries, другие площадки пока на стадии переговоров. Такое расширение входит в планы на ближайшее будущее.

Мы в любом случае оптимисты и всегда готовы меняться, ведь жизнь всегда будет продолжаться. Так что пандемия и связанный с ней кризис нас не остановили.

— Маски шили?

— В апреле у нас карантин продлился три дня, а потом мы вышли на работу и начали производить этот актуальный и очень дефицитный на тот момент продукт. И сейчас шьем — на летний сезон запланировали маски различных расцветок. К сожалению, они пока еще останутся в нашей жизни.

Честно говоря, это вообще был очень интересный период — было такое чувство, что мы строим какое-то новое предприятие. Пришлось заново выстроить весь процесс работы, на ходу подстраивались под новые рамки, в которые нас ставили, но все-таки работали. Все наши салоны перевели на пункты выдачи товаров, поскольку заказы шли через интернет.

Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

— Есть ли планы по развитию сети традиционных магазинов в других регионах?

— Сейчас наши магазины есть в Барнауле, в Бийске и в Горно-Алтайске. Пока нет планов открывать точки в других городах и регионах, не говоря уже об открытии нового отдаленного производства.

Как я уже говорила, нам важно качество. Поэтому необходимы постоянные включения в производство — все должно быть на виду. А если открыть еще одно предприятие в другом регионе, или отдать по франшизе, то есть риск потерять это качество.

— И уж тем более не ваш вариант , как делают это многие, — отдать производство «китайцам», а потом просто пришивать этикетки.

— Мы горды тем, что сами все производим и сами контролируем весь процесс от начала и до конца. Мы всех своих сотрудников знаем по именам — и портных, и продавцов.

Благодаря нашим ценностям мы победили в номинации «Прорыв года» в краевом конкурсе «Лучший предприниматель 2017 года». Мы живой организм, мы как одна большая семья — в этом и есть наше главное преимущество.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».