Одна булка в секунду. Подробности уникального проекта в Алтайском крае стоимостью больше миллиарда рублей

В сентябре агропромышленный холдинг «Алтайские закрома» намерен приступить к пуско-наладочным работам в новом булочном цехе. Его строили на протяжении последних двух лет. Уникальность цеха - в полной автоматизации производства, чего в хлебопекарной отрасли края не было в помине. «Первым, кто притронется к булочке хлеба, теперь будет сам покупатель», - рассказал altapress.ru руководитель хлебозавода Константин Терновой.

Как все начиналось

О том, что в Барнауле может появиться новый, с нуля построенный хлебный цех, Константин Терновой впервые открыто объявил в конце 2021 года на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Тогда, в разгар пандемии коронавируса, это казалось какой-то утопией — кто решится на огромные инвестиции в столь непростое время. «Алтайские закрома» решились.

Константин Терновой объяснял: новый производственный объект решит сразу две важные задачи — обновление изношенного оборудования и нехватка кадров. Ведь цех изначально задумывался автоматизированным.

Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности. Анна Зайкова

Так, со временем, на территории хлебокомбината «Алтайские закрома» (барнаульцам он известен как хлебозавод №4) появилось новое здание площадью 1,5 тыс. кв. м. Теперь в нем есть и оборудование.

Что происходит внутри

По словам Константина Тернового, первая производственная линия уже смонтирована, по поставке второй заключен контракт.

Ключевые элементы оборудования в цехе - российского производства. Например, печь для выпекания хлеба собрана в космической столице России, подмосковном городе Королев. Первый образец «космопечи» был отправлен именно в Барнаул.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Главная фишка — полная автоматизация. Для алтайского хлебопечения, не мыслимого без ручного труда, - это невероятный шаг вперед. Константин Терновой заверяет: все процессы, от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба, будут совершать машины.

Оборудование оказалось мощное, как раз нарезка и упаковка хлеба будет происходить со скоростью одна булка в секунду. К концу сентября новый цех планируется запустить в работу.

Что будет дальше

На этом преобразования на хлебокомбинате не закончатся. По словам Константина Тернового, в планах — модернизация уже работающего пекарного оборудования и строительство еще одного объекта.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Речь идет о современном логистическом центре площадью более 1,5 тыс. кв. м. Крупному предприятию он крайне важен, ведь ежедневно с него отправляется продукция более чем в 1,5 тыс. различных торговых точек. Новый логистический центр «Алтайские закрома» тоже хотят сделать максимально автоматизированным.

Есть планы и по мелькомбинату в Повалихе, который входит в структуру холдинга. Здесь собственники задумались о новой мельнице. Старая уже не справляется с тем объемом сырья, которое требуется для хлебопечения.

В настоящий момент строительство в Повалихе находится в стадии проектирования и предконтрактной подготовки.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

В целом все преобразования «Алтайские закрома» оценивают более чем в 1 млрд рублей.

Что еще известно о предприятии

Барнаульский хлебокомбинат №4 основан в 1958 году. С 1998 года он входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома», объединяющую предприятия сельскохозяйственной направленности и пищевой переработки.

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 кондитерской продукции.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется и в другие регионы: в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, в 2020-ом - 74,4 тыс. тонн, в 2022-ом — 71,3 тыс. тонн.

Производство кондитерских изделий остается примерно на одном уровне — около 30 тыс. тонн в год. По оценке экспертов, сейчас жители региона потребляют порядка 100 граммов хлеба в день.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

На сегодняшний день в Барнауле насчитывается два индустриальных хлебозавода (в советское время было шесть). Всего в крае четыре подобных крупных предприятия.

Ремесленных пекарен в краевой столице более 100.